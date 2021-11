Werden Zervakis und Opdenhövel abgesetzt? ProSieben reagiert auf schlechte Quoten

Die News-Offensive von ProSieben kommt offenbar nicht bei den Zuschauern an. Das Interesse an "Zervakis & Opdenhövel.Live" bleibt gering. Da der Privatsender, laut Opdenhövel, einen langen Atem versprochen hat, fliegt die Sendung nicht aus dem Programm, sondern wechselt zunächst den Sendeplatz.

Vor dem Start von "Zervakis & Opdenhövel.Live" im September sagte Matthias Opdenhövel zu "DWDL": "Alle Beteiligten haben sich gegenseitig versprochen, einen langen Atem zu haben. Da kann man nicht nach ein paar Wochen einen Strich drunter ziehen und sagen: Das war’s."

Neuer Sendeplatz am Mittwoch nach "TV Total"

Und auch zwei Monate nach Start ist das ProSieben-Magazin "Zervakis & Opdenhövel.Live" kein Quotenhit. Ein neuer Sendeplatz soll's richten und mehr Erfolg bringen. Künftig läuft das Format nicht mehr montags ab 20.15 Uhr, sondern mittwochs nach "TV total" um 21.15 Uhr.

Am 13. September hatte ProSieben das Live-Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel als Moderatoren-Team gestartet. Das Format ist ein Mix aus politischen Themen, Gästen und unterhaltenden Elementen. Zervakis war viele Jahre "Tagesschau"-Sprecherin im Ersten gewesen und dann in diesem Jahr zu ProSieben gewechselt. Matthias Opdenhövel präsentiert derzeit immer samstags den Quoten-Hit "The Masked Singer".