"Wer stiehlt mir die Show?": Sido klaut Joko die Sendung

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" wurde Moderator Joko die Sendung geklaut. Zum ersten Mal von einem prominenten Kandidaten.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" muss sich Moderator Joko Winterscheidt (44) einmal mehr geschlagen geben. In Folge fünf der ProSieben-Sendung siegt im Finale mit Sido (42) das erste Mal in dieser Staffel ein prominenter Kandidat und sichert sich seine erste eigene Show. Bisher gelang dies nur Wildcard-Kandidaten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) versuchte dieses Mal Wildcard-Kandidatin Judith, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Ohne Glück: Erst musste Jasna Fritzi Bauer, dann die Wildcard-Kandidatin die Show verlassen. In Gewinnstufe drei der Sendung kam es so zum Duell zwischen Sido und Bill Kaulitz, Sido schaffte es schließlich ins Finale und gewann auch das gegen Joko.

Sido gewinnt das Finale

Damit sichert er sich die erste eigene Moderation im Staffelfinale in Folge sechs. Sidos Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" ist am 26. März 2023 (20:15 Uhr auf ProSieben oder vorab auf Joyn Plus) zu sehen.