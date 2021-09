Wer ist der beliebteste Comedy-Star?

Die Nominierten für den Deutschen Comedypreis 2021 stehen jetzt fest. Diese Künstler sind im Rennen um die Auszeichnung...

Wer ist der beste Komiker oder die beste Komikerin in Deutschland? Diese Frage will der Deutsche Comedypreis 2021 klären. Jetzt stehen die Nominierten fest: Insgesamt wurden 20 Comedy-Sendungen und Podcasts und fünf Comedy-Stars in insgesamt fünf Kategorien von den Zuschauern auserkoren.

Das sind die Nominierten

Ins Rennen gehen in der Kategorie "Beste Comedy-Show": "Chez Krömer" (Das Erste), "LOL: Last One Laughing" (Amazon Prime Video), "World Wide Wohnzimmer" (YouTube), "Studio Schmitt" (ZDFneo) und "Täglich frisch geröstet" (RTL / TVNOW).

Die Nominierten bei "Beste Comedy-Fiction" heißen "Frau Jordan stellt gleich" (Joyn / ProSieben), "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" (TVNOW), "Unter Freunden stirbt man nicht" (TVNOW / VOX), "ÜberWeihnachten" (Netflix) und "Slavik - Auf Staats Nacken" (Joyn).

Um die Trophäe der Sparte "Beste Satire" kämpfen die Formate "ZDF Magazin Royale" (ZDF), "heute-show" (ZDF), "Die Carolin Kebekus Show" (Das Erste), "extra 3" (Das Erste) sowie "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" (WDR).

In der Kategorie "Bester Komiker / Beste Komikerin" heißen die Nominierten Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Felix Lobrecht, Torsten Sträter und Knossi.

Um den Preis "Bester Comedy Podcast" konkurrieren "Fest & Flauschig" (Jan Böhmermann und Olli Schulz), "Gemischtes Hack" (Felix Lobrecht und Tommi Schmitt), "Bratwurst und Baklava" (Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer), "Baywatch Berlin" (Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt) sowie "Die Pochers hier!" (Oliver Pocher und Amira Pocher).

Saalpublikum wählt mit

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können nun bis zum 1. Oktober 2021, 18:00 Uhr auf der Seite abstimmen. Weiter geht es während der Live-Show über Telefon und SMS. Das Saalpublikum ist bei der TV-Show ebenfalls stimmberechtigt. Sat.1 zeigt die Gala am Freitag, 1. Oktober 2021, um 20:15 Uhr. Steven Gätjen und Katrin Bauerfeind moderieren die Show live aus Köln.