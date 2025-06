"Wednesday" und mehr: Die "Tudum 2025"-Highlights von Netflix

Für sein Fan-Event "Tudum 2025" hat Netflix auf jede Menge Starpower gesetzt. Das waren die wichtigsten Ankündigungen rund um Megastars und kommende Produktionen.

In der Streamingbranche ist Netflix einer der absoluten Platzhirsche. Seine Vorreiterrolle lässt man sich offenbar ungern streitig machen und deshalb hat der Streamingdienst für sein Fan-Event "Tudum 2025" eine große Show aufgefahren. Nicht nur gab es Auftritte von Stars und Größen wie Lady Gaga (39), Jenna Ortega (22) und Guillermo del Toro (60), sondern auch allerhand Neues rund um Fortsetzungen von Netflix-Hits sowie neue Knüller. Hier einige der Highlights...

Das "Stranger Things"-Finale läutet 2026 ein

"Stranger Things" geht noch 2025 mit seiner fünften Staffel in die letzte Runde. Netflix hat die Termine für die Veröffentlichung der letzten neuen Folgen angekündigt. Das große Finale wird . Am 27. November um 02:00 Uhr morgens erscheinen die ersten vier Episoden, am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, stehen ab 02:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit drei weitere Folgen zum Abruf bereit. Die letzte Episode ist in der Nacht von Silvester auf den Neujahrstag, also am 1. Januar 2026, ab 02:00 Uhr nachts aufrufbar.

Zweite "Wednesday"-Staffel mit Lady Gaga

Megastar Lady Gaga performte bei "Tudum 2025" nicht nur ein Medley, sie übernimmt auch eine Gastrolle in der zweiten Staffel von "Wednesday" neben Hauptdarstellerin Ortega. Nachdem bereits gemunkelt worden war, dass die Sängerin in der Serie auftreten wird, hat Netflix offiziell bestätigt, dass sie in der neuen Season die Lehrerin Rosaline Rotwood verkörpert. zeigt der Dienst außerdem die ersten sechs Minuten der neuen Staffel, die in zwei Teilen veröffentlicht wird. Los geht es am 6. August, die weiteren Episoden kommen am 3. September.

Neuer "Squid Game"-Trailer vor dem Ende der Spiele

"Jedes Spiel ist irgendwann zu Ende", beschreibt Netflix einen neuen, . Ende des Monats, am 27. Juni, startet die dritte und letzte Staffel der Serie um tödliche Kinderspiele und das Vermögen, das einige damit gewinnen möchten. "Squid Game" ist ein absolutes Serien-Phänomen. Bis heute ist die erste Staffel, die 2021 erschienen ist, mit mehr als 265 Millionen Views die erfolgreichste des Streamingdienstes überhaupt.

Guillermo del Toro präsentiert "Frankenstein"

Der "Pans Labyrinth"- und "The Shape of Water"-Regisseur Guillermo del Toro ließ es sich nicht nehmen, höchstpersönlich mit Oscar Isaac (46) und Mia Goth (31) sein neues Projekt "Frankenstein" - - vorzustellen. Der Film, in dem unter anderem auch "Saltburn"-Sar Jacob Elordi (27) und Christoph Waltz (68) mitspielen, soll im November erscheinen.

Benoit Blanc ist zurück in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Einen von Regisseur Rian Johnson (51). Daniel Craig (57) kehrt als Detektiv Benoit Blanc im dritten Teil der "Knives Out"-Reihe zurück - und hat wieder ein unfassbares Staraufgebot im Gepäck. Mit dabei sind diesmal unter anderem Glenn Close (78), Josh Brolin (57), Mila Kunis (41), Jeremy Renner (54) und Kerry Washington (48). Der Start ist für den 12. Dezember geplant.

"The Rip": Das neue Projekt von Ben Affleck und Matt Damon

Schon viele Jahre sind die Hollywoodstars Ben Affleck (52) und Matt Damon (54) befreundet. wird Anfang kommenden Jahres bei Netflix zu sehen sein - in Joe Carnahans (56) Krimi-Thriller "The Rip", der ab 16. Januar 2026 abrufbar sein wird. Mit dabei sind daneben etwa auch "The Walking Dead"-Star Steven Yeun (41) und Tayana Taylor (34).

Neuer Trailer zu "Happy Gilmore 2"

Wie schon bekannt war, ist Adam Sandler (58) fast 30 Jahre nach dem ersten Film von 1996 wieder in die Rolle des sympathischen Möchtegern-Eishockeyspielers Happy Gilmore, der zum Golfstar wird, geschlüpft. "Happy Gilmore 2" ist ab dem 25. Juli zu sehen, .

Ein erster Blick auf Tony Tony Chopper in der zweiten "One Piece"-Staffel

Nicht erst in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption von "One Piece", die 2026 veröffentlicht wird, sehen Fans die beliebte Figur Tony Tony Chopper. Schon jetzt stellt der Dienst den Charakter . Im Englischen wird er von der US-Schauspielerin Mikaela Hoover (40) gesprochen.