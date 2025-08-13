"Wednesday": Netflix bestätigt gewaltigen Erfolg von Staffel zwei

Auch die zweite "Wednesday"-Staffel begeistert das weltweite Netflix-Publikum: Auf 50 Millionen Views kommen die neuen Episoden mit Jenna Ortega.

Seit dem 6. August ist die zweite Staffel von "Wednesday" auf Netflix verfügbar. Die Premiere wurde 2022 zum gewaltigen Erfolg für den Streamingdienst. Mit über 252 Millionen Views - also geschauten Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie - liegt die erste Staffel auf Platz eins der ewigen Netflix-Charts der am meisten gestreamten englischsprachigen Serien. Staffel zwei, aus der bislang vier von acht Folgen erschienen sind, kann nun an diesen Erfolg anknüpfen.

Nur die Premiere von "Wednesday" schnitt besser ab

Auf sagenhafte 50 Millionen Views kommen die neuen Episoden mit Shootingstar Jenna Ortega (22) in der Hauptrolle im Zeitraum vom 6. August bis 12. August, . Damit schafft es Staffel zwei auf die zweitmeisten Aufrufe innerhalb einer Woche unter den englischsprachigen Netflix-Serien. Lediglich hauchdünn geschlagen wird die Fortsetzung von der ersten "Wednesday"-Staffel. Sie kam 2022 auf rund 50,1 Millionen Views innerhalb der ersten Woche nach Release, .

Bemerkenswert an den neuen "Wednesday"-Zahlen ist jedoch, dass erst vier und nicht wie 2022 alle acht Episoden der Season erschienen sind. Wenn am 3. September der restliche Teil von Staffel zwei erscheint, dürften die Zahlen nochmals in die Höhe schnellen.

Einen anderen Rekord hat sich der Auftakt zur zweiten "Wednesday"-Staffel bereits schnappen können. In 91 Ländern liegt die Serie auf Platz eins der lokalen Charts für englischsprachige Serien - darunter in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Das ist zuvor noch keiner englischsprachigen Netflix-Serie gelungen.

Auf Platz zwei der internationalen Netflix-Seriencharts konnte sich in der vergangenen Woche die erste "Wednesday"-Staffel platzieren, mit global 8,6 Millionen Views, gefolgt von der Serie "Untamed" mit Eric Bana (57) in der Hauptrolle, die es auf immerhin noch 7,2 Millionen Views bringt.