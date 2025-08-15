AZ-Plus
  "Wednesday": Das verrät der Trailer zum zweiten Teil von Staffel zwei

"Wednesday": Das verrät der Trailer zum zweiten Teil von Staffel zwei

Im ersten Trailer zu den weiteren Folgen von Staffel zwei von "Wednesday" bekommen wir Lady Gaga nur zu hören. Dafür sehen wir das Comeback einer beliebten Figur aus Season eins.
(smi/spot) |
Jenna Ortega in und als "Wednesday".
Jenna Ortega in und als "Wednesday". © Netflix
Am 3. September startet bei Netflix die zweite Hälfte von Season zwei von "Wednesday" - nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer zu der zweiten Staffelhälfte veröffentlicht. Die spannendste Frage, die sich Fans dazu stellten: Bekommen wir einen ersten Eindruck von Lady Gaga (39)? Wie bereits seit geraumer Zeit bekannt, spielt die Sängerin schließlich eine Rolle im Finale der zweiten Staffel.

Bekommen wir Lady Gaga also zu sehen? Die Antwort lautet nein. Zu hören ist sie aber immerhin. Zumindest in der englischsprachigen Version des Clips, logischerweise. "Beware, there will be a price to pay" sagt am Ende des Videos eine Stimme, die verdächtig nach der von Lady Gaga klingt. "Vorsicht, denn du wirst den Preis dafür bezahlen", lautet der Text in der deutschsprachigen Variante.

Wen spielt Lady Gaga in "Wednesday"?

Lady Gaga wird im Staffelfinale eine Figur namens Rosaline Rotwood verkörpern. Dabei handelt es sich laut Netflix um eine "legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen". Mehr ist zu der Rolle nicht bekannt.

Bekannt ist aber, dass in Staffel zwei von "Wednesday" ein neuer Song von Lady Gaga zu hören sein wird. Der zur morbiden Serie passende Titel lautet "Dead Dance". Das dazugehörige Musikvideo wird übrigens der "Wednesday"-Schöpfer himself drehen: Kultregisseur Tim Burton (66).

Schulleiterin Weems kehrt zurück

Im Trailer zu den neuen "Wednesday"-Folgen bekommen wir Lady Gaga nicht zu sehen, dafür eine beliebte Figur aus Staffel eins. Die im Staffelfinale getötete Larissa Weems kehrt zurück. Die von von Gwendoline Christie (46) verkörperte Schulleiterin begleitet die gerade aus dem Koma erwachte Wednesday (Jenna Ortega, 22) als "neue Wegweiserin".

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

