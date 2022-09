"Wednesday": "Addams Family"-Remake kommt am 23. November

Jetzt steht auch das Startdatum fest: Am 23. November lässt Netflix die "Addams Family" wieder los. Dann startet das Remake "Wednesday" unter anderem mit Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán.

Am 23. November geht es los! Wie der Streamingdienst Netflix am Freitag , wird dann weltweit die neue "Addams Family"-Serie "Wednesday" starten. Im Mittelpunkt des Grusel-Comebacks von Regie-Exzentriker Tim Burton (64) steht das Leben der mittlerweile jugendlichen Tochter Wednesday, gespielt von Jenna Ortega (19). In die Rolle der Matriarchin Morticia schlüpft Catherine Zeta-Jones (52), Papa Gomez verkörpert Luis Guzmán (66). Der Serien-Klassiker "The Addams Family" flimmerte in der Ur-Version 1964 zum ersten Mal über die Bildschirme.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bei vier der bislang acht geplanten Folgen nahm Burton höchstpersönlich auf dem Regiestuhl Platz. Außerdem ist er als Produzent mit an Bord des Remakes. Es ist sein erstes Engagement für eine TV- bzw. Streaming-Produktion. Das Drehbuch zur Serie stammt aus der Feder der "Smallville"-Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar (beide 55).

"Wednesday": Voller Mystery, Wahnsinn und Mord

gab Netflix bereits einen Einblick in die Serie. Erwartet wird tiefschwarzer Humor garniert mit zahlreichen Grusel-Elementen. Es soll sich um eine Mischung aus Horrorkomödie, Coming-of-Age-Geschichte und Detektiv-Story handeln. Wednesday selbst beschrieb die Vorkommnisse im Trailer mit den Worten: "Voller Mystery, Wahnsinn und Mord - ich glaube, ich werde es hier lieben."