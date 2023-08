WDR zeigt Warnhinweis vor "Otto-Show": Zuschauer fühlen sich bevormundet – Sender reagiert

Wer sich die "Otto-Show" in der WDR-Mediathek anschaut, dem wird eine Sache sofort auffallen – vor der Sendung warnt der WDR vor unangemessenen und diskriminierenden Inhalten. Viele Zuschauer halten diese Warnung jedoch für überflüssig.

In der WDR-Mediathek werden anlässlich des 75. Geburtstags von Otto Waalkes mehrere Folgen der "Otto-Show" der deutschen Comedy-Legende aus Ostfriesland ausgestrahlt. Wer die Folgen aus den Jahren 1973 und 1974 jedoch früher schon einmal gesehen hat, dem wird jetzt ein kleiner Unterschied auffallen.

WDR zeigt Warnhinweis vor "Otto-Show"

Vor Beginn der Sendung spielt der WDR einen kurzen Warnhinweis ein, um die Zuschauer vor "diskriminierender Sprache und Haltung" von Otto Waalkes in der fast 50 Jahre alten Show zu warnen – doch ist das wirklich notwendig?

WDR warnt vor Otto Waalkes Witzen: Die Zuschauer fühlen sich bevormundet

Für die meisten Twitter-User jedenfalls nicht: In zahlreichen Posts zu dem Thema wird sich darüber beschwert, dass der WDR so seine Zuschauer bevormunde und jeder selbst einschätzen könne, was diskriminierend sei und was nicht.

Durchweg lassen sich auf der Social-Media-Plattform fast ausschließlich Kommentare finden, die eine Warnung vor Otto Waalkes' Witzen für überflüssig oder gar unangemessen halten. Der WDR selbst sieht das jedoch völlig anders.

"Ordnen das Format entsprechend ein": WDR weist Kritik ab

"Beliebte Programme und Kultsendungen aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch 'Die Otto Show' ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt. Sie enthalten Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein", erklärt der Sender auf AZ-Anfrage.

Um welche Witze geht es bei den Warnhinweisen überhaupt?

Gemeint sind vermutlich Ausschnitte wie zum Beispiel das "alte chinesische Liebeslied", das Otto Waalkes in einer der älteren Folgen erwähnt: "Das Stück heißt Ping-Pong. Die Frau verkörpert das kosmische Prinzip des Ping, während ihr der Mann dabei an den Pong fasst."

50 Jahre deutsche Fernsehgeschichte: Otto Waalkes wird 75

Ende Juli feierte Otto Waalkes seinen 75. Geburtstag. Passend dazu erreichte der Komiker dieses Jahr gemeinsam mit zwei jungen Rappern die Nummer Eins in den deutschen Charts mit einem Cover seines Songs "Friesenjung". Damit, dass der 75-Jährige heutzutage noch einmal für seine Musik bekannt wird, hätte vermutlich nicht mal er selbst gerechnet.