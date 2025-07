Was wurde aus den Gewinner-Paaren von "Prominent getrennt"?

Auch 2025 stellen sich wieder acht prominente Ex-Paare der Herausforderung bei "Prominent getrennt". Doch wie ging es eigentlich mit den Gewinner-Paaren der letzten Staffeln weiter?

Seit 2022 stellen sich prominente Ex-Paare bei "Prominent getrennt" ihren Beziehungsdramen - und kämpfen dabei um bis zu 100.000 Euro. In intensiven Challenges und emotionalen Momenten setzt sich am Ende nur das stärkste Team durch. Doch was wurde eigentlich aus den bisherigen Gewinner-Paaren?

Staffel 1: Meike Emonts und Marcus Muth

2021 stellten Meike Emonts (34) und Marcus Muth ihre Beziehung bei "Temptation Island" auf die Probe. Beim finalen Lagerfeuer entschieden sie sich zunächst dafür, an ihrer Partnerschaft festzuhalten - doch letztlich scheiterte die Beziehung. Ein Wiedersehen gab es in der ersten Staffel von "Prominent getrennt", wo sich das Ex-Paar - trotz einiger Konflikte - wieder annäherte. Am Ende gewannen die beiden sogar das Format und sicherten sich ein Preisgeld von 44.000 Euro. Ein Liebes-Comeback blieb jedoch aus.

Emonts blieb dem Reality-TV auch nach der Sendung treu - allerdings nicht mehr als Kandidatin: 2023 und 2024 moderierte sie die Datingshow "Dating Naked", 2024 übernahm sie zudem die Moderation der Reunion-Show von "Germany Shore". Auf Instagram folgen ihr heute über 58.000 Fans - dort zeigt sie sich hin und wieder auch mit ihrem Partner. Marcus Muth hingegen hat sich mittlerweile weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zwar folgen ihm auf Instagram noch fast 30.000 Fans, doch sein letzter Post stammt aus dem Jahr 2022.

Staffel 2: Gloria und Nikola Glumac

Als erstes verheiratetes Paar nahmen Gloria (32) und Nikola Glumac (29) an der vierten Staffel von "Temptation Island" teil. Der Grund für ihren TV-Auftritt: anhaltende Streitigkeiten in der Beziehung. Zwar bestand das Paar das TV-Versuchungsexperiment und beteuerte anschließend, dass sich seine Beziehung verbessert habe - dennoch folgte kurz darauf das Ehe-Aus und ein Wiedersehen bei "Prominent getrennt".

In dem Format näherten sich Gloria und Nikola nicht nur mehrfach an - am Ende gewannen sie sogar die Show und 38.900 Euro. Ein Liebes-Comeback blieb zwar aus, doch die gemeinsame Teilnahme legte den Grundstein für ihre Karrieren als Influencer und Reality-TV-Gesichter. Nikola war seither unter anderem bei "Are You The One - Realitystars in Love", "Promis unter Palmen" und "The 50" zu sehen. Gloria hingegen musste sich für ihre Wutausbrüche bei "Temptation Island" und "Prominent getrennt" später der Reue-Show "Das große Promi-Büßen" mit Olivia Jones (55) stellen.

Auch privat hat sich bei dem Ex-Paar einiges getan: Gloria ist seit über einem Jahr mit ihrem Partner Micha liiert, mit dem sie 2024 am "Das Sommerhaus der Stars" teilnahm. Ihr Ex-Mann, von dem sie seit März 2025 offiziell geschieden ist, verlobte sich mit Reality-Star Kim Virginia Hartung (30). Anfang Juni wurde ihre Trennung bekannt. Wenig später erklärte Nicola, dass Kim das gemeinsame Baby verloren habe.

Staffel 3: Melina Hoch und Tim Kühnel

Melina Hoch und Tim Kühnel (28) lernten sich 2020 in der RTLzwei-Datingshow "Love Island" kennen und lieben. Sie gewannen nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch 50.000 Euro Preisgeld. Doch schon wenige Monate nach dem Finale folgte die Trennung - zumindest offiziell. Wie sich während der Ausstrahlung von "Prominent getrennt" herausstellte, führten die beiden bis August 2023 eine On-off-Beziehung. Diese wurde jedoch endgültig beendet, als Kühnel laut Hoch in einem Club fremdknutschte. Bei "Prominent getrennt" fuhren sie 2024 den Sieg ein und gewannen 11.000 Euro.

Ein Liebes-Comeback blieb jedoch aus: Melina Hoch, die nach der Show zeitweise bei "La Familia - House of Reality" zu sehen war und mittlerweile als Content Creatorin arbeitet, ist inzwischen mit Reality-TV-Bekanntheit Max Bornmann liiert. Tim Kühnel hingegen gilt aktuell als Single. Zuletzt war er in "Are You The One - Realitystars in Love" zu sehen. Auf Instagram folgen ihm rund 136.000 Menschen, außerdem hostet er gemeinsam mit seiner engen Freundin Greta Engelfried (25) den Podcast "GreaTime".