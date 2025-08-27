"Was soll das?": "Harry Potter"-Regisseur Chris Columbus über Serie

Als der originale "Harry Potter"-Regisseur Chris Columbus Bilder des HBO-Remakes zu Gesicht bekommen hat, fragte er sich: "Was soll das? Es ist mehr vom Gleichen."

Rund zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Start der neuen "Harry Potter"-Serie hat sich Filmemacher Chris Columbus (66), der die Werke J. K. Rowlings (60) einst erstmalig auf die Kinoleinwand brachte, kritisch über das HBO-Projekt geäußert. Die sieben "Harry Potter"-Romane sollen bekanntermaßen zu einer Serie werden, die in sieben Staffeln die Geschichte aus der Filmreihe noch einmal erzählt - dieses Mal allerdings ein wenig ausführlicher. Doch schon vor dem Serienstart zweifelt Regisseur Columbus an der Neu-Adaption.

"Harry Potter"-Regisseur Chris Columbus erlebt "Déjà-vu"

Der 66-jährige Filmemacher führte einst bei "Harry Potter und der Stein der Weisen" aus dem Jahr 2001 sowie dem zweiten "Harry Potter"-Film "Die Kammer des Schreckens" Regie. berichtete Columbus jetzt, er habe sich einige Bilder des neuen Hagrid-Darstellers Nick Frost (53) in der Rolle angesehen, die vor Kurzem am Set in London aufgenommen wurden, "und er trägt genau das gleiche Kostüm, das wir für Hagrid entworfen haben. Ein Teil von mir dachte sich: Was soll das?"

In "Harry Potter und der Stein der Weisen" spielte der im Jahr 2022 verstorbene Robbie Coltrane (1950-2022) Hagrid. Regisseur Columbus weiter: "Ich dachte, die Kostüme und alles andere würde anders sein, aber es ist mehr vom Gleichen. Es wird alles gleich sein." Der Filmemacher sprach auch von einem "Déjà-vu".

Werkgetreue Adaption im Vergleich zur Filmreihe?

Im gleichen Atemzug erwähnte Columbus, dass er nicht "eifersüchtig" auf die neue HBO-Serie sei. "Es ist Zeit, weiterzuziehen", sagte der Filmemacher, der gerade erst bei der neuen Netflix-Krimikomödie "The Thursday Murder Club" Regie führte. "Ich bin wirklich stolz auf diese Filme, die ersten drei, an denen ich beteiligt war, und ich ziehe weiter."

HBO betonte oft, dass es in der neuen "Harry Potter"-Serie mit ihren sieben Staffeln genug Raum geben würde, um in den Filmen ausgelassene Details und Handlungsstränge aus den Romanen Rowlings einzubauen. Set-Fotos der von Chris Columbus angesprochenen Hagrid-Szene, in der Darsteller Nick Frost neben dem neuen Harry-Potter-Darsteller Dominic McLaughlin steht, waren vor rund einer Woche aufgetaucht und bei verschiedenen Medien zu sehen, .