Was machen eigentlich die Stars aus "Game of Thrones"?

Nach dem Serien-Ende von "Game of Thrones" hat sich bei den ehemaligen Stars der Fantasy-Saga so einiges getan. Das machen die bekanntesten GoT-Darsteller heute.

Im Mai 2019 kam die Fantasy-Saga "Game of Thrones" nach acht Staffeln endgültig zu ihrem Ende. 2022 tröstete der Sender HBO die Fans mit der Prequel-Serie "House of the Dragon", in der die Vorgeschichte des beliebten Epos erzählt wurde. Die ehemaligen "Game of Thrones"-Macher David Benioff (52) und D.B. Weiss (52) haben mittlerweile den Sender gewechselt und produzieren für Netflix die , die im Januar 2024 an den Start gehen wird.

Doch was machen die beliebten Hauptdarsteller von "Game of Thrones" eigentlich heute?

Sophie Turner (Sansa Stark)

"Game of Thrones" war für Sophie Turner (26) ihre erste Rolle überhaupt. Als Mutantin Jean Grey in "X-Men: Apocalypse" (2016) und "X-Men: Dark Phoenix" schaffte sie auch den Sprung auf die große Leinwand. 2022 kehrte die Schauspielerin, die sich nach ihrer Heirat mit Popstar Joe Jonas (33) Sophie Belinda Jonas nennt, auf den kleineren Bildschirm zurück. In der HBO-Miniserie "The Staircase" war sie neben Hochkarätern wie Colin Firth (61) und Toni Colette (49) zu sehen. Im selben Jahr ging bei Netflix ihr neuer Film "Do Revenge" an den Start. Im Anschluss war die Schauspielerin vornehmlich mit ihrer Rolle als Mutter beschäftigt, nachdem im Juli 2022 ihr zweites Kind zur Welt kam.

Kit Harington (Jon Schnee)

Zum Ende von "Game of Thrones" fiel Kit Harington (35) in ein Loch, begab sich wegen Alkoholabhängigkeit und Depressionen in Behandlung. Mittlerweile hat sich der Brite gefangen. Im Kino war er im Jahr 2020 Teil des Marvel-Superheldenteams "Eternals", seine erste große Rolle seit "Game of Thrones". Im Theater verkörperte er Shakespeares Henry V. Als nächstes wird er in "Mary's Monster" über das Leben der "Frankenstein"-Autorin Mary Shelley und die Entstehung ihres berühmten Horrorromans das Monster spielen, das Shelleys Gedankenwelt heimsucht.

2022 wurden von HBO Pläne für ein "Game of Thrones"-Spin-Off mit dem Titel "Snow" bestätigt, in dessen Mittelpunkt Haringtons GoT-Figur Jon Schnee (im Original Jon Snow) stehen soll. Wann und ob die geplante Serie tatsächlich produziert wird, ist allerdings derzeit noch unklar. Gesichert ist jedoch, dass der Schauspieler in der dritten Staffel des HBO-Bankerdramas "Industry" mitwirken wird, für das er momentan vor der Kamera steht. Am 11. Juni 2023 feierte sein neuer Kinofilm "Blood for Dust" beim Tribeca Film Festival in New York Premiere, in dem er in einer der Hauptrollen zu sehen ist.

Richard Madden (Robb Stark)

Wie Kollege Harington gehörte Richard Madden (36) zum Ensemble des 2020 in Deutschland angelaufenen Science-Fiction-Actionfilms "Eternals". Zuvor verkörperte er in der Filmbiografie "Rocketman" den Manager und Liebhaber von Elton John und wirkte in dem Kriegsfilm "1917" mit. Am 28. April 2023 lief die von Amazon Prime produzierte Actionserie "Citadel" an, in der Madden eine der Hauptrollen besetzt. Der Schotte steht außerdem auf der Liste möglicher neuer James-Bond-Darsteller, wurde bisher jedoch noch nicht als Nachfolger von Daniel Craig (55) bestätigt.

Maisie Williams (Arya Stark)

Wie Sophie Turner feierte Maisie Williams (25) mit "Game of Thrones" ihr Schauspieldebüt, wie die zwei Jahre ältere Kollegin wurde auch sie Teil von "X-Men", allerdings im "jungen" Ableger "New Mutants", der im September 2020 in die Kinos kam. Zuletzt drehte die ausgebildete Tänzerin die Serie "Pistol" - über die Entstehung der Punk-Band Sex Pistols. Als nächstes verkörperte sie in der Serie "The New Look" Catherine Dior, die Schwester des legendären Modemachers Christian Dior. Derzeit soll sie für die auf wahren Begebenheiten beruhende Komödie "Sinner V. Saints" vor der Kamera stehen. Darin spielt sie die Schönheitskönigin Joyce McKinney, die in den 1970er-Jahren einen Mormonen-Missionar entführte, um ihn zum Sexsklaven zu machen.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Anders als viele Co-Stars war Peter Dinklage (53) schon vor "Game of Thrones" ein etablierter Mime. Im Anschluss an die Serie folgte unter anderem eine Neuverfilmung des Theaterstücks "Cyrano de Bergerac", die 2022 unter dem Titel "Cyrano"in die Kinos kam. In der Titelrolle galt Dinklage als ein Kandidat für eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller, er ging aber leer aus. Im selben Jahr wirkte er mit einem Kurzauftritt in der Science-Fiction-Action-Komödie "Thor: Love and Thunder" mit, allerdings fiel die Szene in der Postproduktion der Schere zum Opfer. Zuletzt war er in dem Film "Transformers: Aufstieg der Bestien" zu sehen, am 8. Juni 2023 an den Start ging.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Mit "Solo: A Star Wars Story" (2018) oder "Last Christmas" (2019) arbeitete Emilia Clarke (35) schon gegen Ende der Serie an ihrer Post-"GoT"-Karriere. Dennoch lassen die richtig großen Nachfolgeprojekte bei der Britin noch auf sich warten. 2022 lieh sie in dem Animationsfilm "Maurice der Kater" einer der Figuren ihre Stimme. Im Januar 2023 feierte auf dem Sundance Film Festival der Spielfilm "The Pod Generation" Premiere, in dem sie eine der Hauptrollen übernahm.