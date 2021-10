"Walking Dead: World Beyond": Sehen wir Rick Grimes wieder?

Die zweite Staffel des Zombie-Ablegers "The Walking Dead: World Beyond" steht in den Startlöchern. Und mit ihr auch Rick Grimes?

Ab dem 4. Oktober (Amazon Prime Video) startet auch hierzulande die zweite und letzte Staffel des Mini-Ablegers von "The Walking Dead" namens "World Beyond". Wer sich bislang noch nicht mit dem Spin-off beschäftigt hat, aber Fan der Hauptserie ist, sollte unter Umständen spätestens jetzt einen Blick hineinwagen. Könnte gar Rick Grimes alias Andrew Lincoln (48) darin sein langersehntes Comeback feiern?

Natürlich taucht Rick nicht selbst im Trailer zur zweiten "World Beyond"-Staffel auf. Dafür aber jene Frau, die maßgeblich an seiner Rettung in Staffel neun von "The Walking Dead" verantwortlich war - die zwielichtige Jadis, dargestellt von Pollyanna McIntosh (42). Sie rief damals den Helikopter herbei, der den schwerverletzten Rick in ein unbekanntes Schicksal flog.

Warten auf die Filme?

Mitunter ist Jadis aber auch nur ein weiteres Puzzleteil, das auf die geplanten "Walking Dead"-Filme mit Andrew Lincoln in der Hauptrolle hinführen soll. Denn auch in der aktuell laufenden elften und finalen Staffel der Hauptserie mehren sich Hinweise auf den Verbleib der ehemaligen Hauptfigur der Serie. Seit seinem Ausscheiden war jedoch noch kein Indiz so groß wie das in Person der einstigen Herrscherin der "Müllmenschen".