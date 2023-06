Walentina Doronina: Ihr Weg zur Reality-Königin

Walentina Doronina ist in der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" zu sehen. So wurde sie zur beliebten Reality-TV-Kandidatin.

Walentina Doronina (23) ist eine der Beautys in der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" (ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben). In ihrem jungen Alter hat die Kandidatin schon eine erstaunliche Zahl an TV-Auftritten hinter sich gebracht. In diesen Formaten war sie bereits zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zunächst machte die gebürtige Essenerin 2020 das Format "Ex on the Beach" unsicher. In der ersten Staffel der RTL+-Reality-Sendung, in der Ex-Paare aufeinander treffen und gemeinsam in einer Villa wohnen, näherte sie sich wieder ihrer Jugendliebe Christopher alias Baum an. Die beiden sollen es nach der Show noch einmal miteinander versucht haben, die Beziehung scheiterte jedoch.

Anschließend war sie 2021 in "Are You The One - Realitystars in Love" zu sehen und verwickelte sich mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern in zahlreiche Streitigkeiten. In der Kuppelshow suchten Datingshow-Erfahrene erneut nach ihrem Liebesglück und mussten sich zu Perfect Matches zusammenfinden. Die Kandidatinnen und Kandidaten fanden am Ende nicht alle zuvor festgelegten Matches und sahnten somit auch nicht die Gewinnsumme ab.

2021 stand zudem die Teilnahme an "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" gemeinsam mit Christin Okpara auf dem Programm (zweite Staffel, dritter Platz). Des Weiteren war Walentina Doronina in Staffel eins der Reality-Sendung "Reality Shore", in der es hauptsächlich um exzessives Feiern in einer Party-WG geht, und in dem in Staffel zwei umbenannten Nachfolger "Germany Shore" (2022/2023) zu sehen. Weitere Reality-Formate in der Vita der 23-Jährigen sind das Joyn-Original "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" sowie das RTL+-Original "Swipe, Match, Love? Realitystars im Datingfieber".

2022 nahm Walentina, die sich ihre bisherigen Show-Formate sogar auf dem Oberarm als Tattoo verewigen ließ, an der zehnten Staffel "Promi Big Brother" teil, an Tag zwölf musste sie das Haus verlassen. In der Sendung thematisierte sie immer wieder die Beziehung zu Partner Can und ihr schwieriges Verhältnis zu dessen Eltern. Big Brother organisierte sogar ein Date für die beiden, um sich für zwei Minuten auszutauschen. Dass die Beziehung trotz Spannungen vor einem Happy End steht, zeigte sich in der "Late Night Show" der Sendung, in der Can der ausgeschiedenen Kandidatin einen Heiratsantrag machte. Sie nahm ihn sichtlich gerührt an.

Auf "Beauty & The Nerd" folgt "Das Sommerhaus der Stars"

Die beiden standen danach ein weiteres Mal gemeinsam vor der Kamera. Im Promi-Special zu "Mein Mann kann" konnte das Paar Anfang 2023 am Ende den Sieg einfahren. Siegreich wollen sie auch im "Sommerhaus der Stars" sein. Die beiden sind als eines der Paare für die kommende Staffel bestätigt.

Bei "Beauty & The Nerd" treffen acht "Nerds" auf acht "Schönheiten". Im Laufe der sechs Folgen sollen die Paare zueinander finden und müssen zudem in Challenges gegeneinander antreten. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling.