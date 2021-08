Vox sucht ab September "Die leckerste Idee Deutschlands"

Deutschland sucht das neue Super-Startup aus dem Bereich Essen und Trinken. In der neuen Vox-Show "Die leckerste Idee Deutschlands" mit Steffen Henssler treten Gründerinnen und Gründer gegeneinander an, um im REWE-Regal einen Platz zu ergattern.

Dafür müssen die zehn Food-Startups, die sich in verschiedenen Kategorien wie Frühstück oder Snacks duellieren, 60 Testesser von ihrem Produkt überzeugen. Die Testesser und -trinker stehen für verschiedene Bereiche: Teenager, Influencer, Best-Ager, Gourmets, Preisbewusste, Sportler, Eltern, Singles, Ernährungsbewusste und Köche. Sie probieren etwa Minutenbrot, Dattel-Kokos-Riegel und etwas, das sich Kartoffeldönerbratwurst nennt.

Diese Promis sind dabei

Im Finale treten die fünf beliebtesten Food-Startups schließlich zur Abstimmung über den Gesamtsieg an. Auch eine Jury aus Promis darf ihren Senf dazu geben: Star-Koch Steffen Henssler (48), die Moderatorinnen Inka Bause (52) und Jana Ina Zarrella (44), Komikerin Mirja Boes (49) und Ex-Fußballer und Betreiber des größten REWE-Marktes Norddeutschlands, Holger Stanislawski (51).

Wer die Promis und Testesser überzeugt, darf sein Produkt schon am nächsten Tag in 3.600 REWE-Märkten bewundern. Die neue Show startet am 12. September um 20:15 Uhr auf Vox und wird von Amiaz Habtu (43) moderiert.