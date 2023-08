VOX nimmt "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher aus dem TV-Programm

VOX ändert kurzfristig sein Programm: "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher wird künftig nicht mehr im TV ausgestrahlt und nur noch im Stream via RTL+ zu sehen sein.

Free-TV-Aus für das VOX-Format "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher (30). Wie der Sender mitteilt, wird die neue Dating-Show mit sofortiger Wirkung aus dem TV-Programm genommen. Auch "Der Mallorca-Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" muss weichen und verliert seinen Sendeplatz am Dienstag. Am 5., 12. und 19. September nimmt der Sender stattdessen jeweils Doppelfolgen von "Hot oder Schrott - Die Allestester" (dienstags um 20:15 Uhr und 22:15 Uhr) ins Programm.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Amira Pochers Show nur noch im Stream

Mit dem Stopp der Ausstrahlung im Free-TV zieht VOX offenbar die Konsequenz aus schwachen Quoten beider Formate für die bisher gezeigten Folgen. . Die Moderatorin Amira Pocher und Promi-Makler Marcel Remus (36) erwiesen sich damit nicht als Zugpferde beim Publikum.

Fans der Formate bekommen trotzdem die Gelegenheit, auch die restlichen Episoden noch zu sehen. Wie VOX erklärt, sollen die weiteren Folgen der Shows nach wie vor wöchentlich veröffentlicht werden.

In "My Mom, Your Dad" sollen zwölf Single-Mütter und -Väter in insgesamt acht Episoden auf der Insel Kreta eine neue Chance auf die späte Liebe erhalten und womöglich eine Partnerin oder einen Partner fürs Leben finden - immer beäugt von ihren Töchtern und Söhnen. In einer Pressemitteilung vor Start der Ausstrahlung beschrieb VOX den Kern der Sendung so: "Dating aus zwei Perspektiven: Gen Z vs. Boomer, Relatable vs. Cringe! Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken?"