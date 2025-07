Von Norden nach Süden: Die beliebtesten Regionalkrimis im TV

Von nebeligen Wattlandschaften über malerische Altstädte bis hin zu glühenden Alpengipfeln - Regionalkrimis im deutschen Fernsehen sind mehr als Unterhaltung, sie sind Heimaterzählungen, kunstvoll verwoben mit Mord, Mythen und Lokalkolorit.

"Morden im Norden" erzielt am ARD-Vorabend regelmäßig gute Quoten.

TV-Krimis erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Seit über zehn Jahren liegen besonders Regionalkrimis im Trend: Sie verbinden spannende Fälle mit einer kräftigen Prise Lokalkolorit. Diese Krimis kommen beim Publikum besonders gut an.

"Tatort" und "Polizeiruf 110"

Eine Art Urform des Regionalkrimis ist der ARD-Sonntagskrimi. Schließlich sind "Tatort" und "Polizeiruf 110" traditionell in einer konkreten Stadt angesiedelt und spielen in einem gesellschaftlichen Milieu, das dort tatsächlich existiert. Meist spricht auch eine Figur Dialekt oder legt typische regionale Eigenheiten an den Tag.

Die "Tatort"-Teams ermitteln seit 1970. Derzeit spielen die Krimis in Kiel, Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover, Münster, Dortmund, Dresden, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Ludwigshafen, Saarbrücken, Franken, Stuttgart, Schwarzwald, München, Wien und Zürich. Die "Polizeiruf 110"-Teams lösen seit 1971 Kriminalfälle. Aktuell stammen sie aus Rostock, Brandenburg, Magdeburg, Halle an der Saale und München.

Bayerische Spezialitäten

Ebenfalls schon früh setzte auch die Krimireihe "Der Alte" (ZDF) auf Lokalkolorit. Seit 1977 erzählt sie Kriminalfälle aus der bayerischen Landeshauptstadt München. Ein Jahr später startete die Reihe "SOKO 5113" (ZDF), die bis 2020 "SOKO München" hieß und inzwischen etliche Ableger in anderen deutschen und österreichischen Metropolen hat. Seit 2002 ermitteln zudem "Die Rosenheim-Cops" (ZDF) in der titelgebenden Voralpenregion sowie seit 2011 "Hubert und Staller" (das Erste) in Dachau und Umgebung.

Einen Turbo in Sachen Lokalkrimis, respektive Provinzkrimis zündeten dann schließlich die "Eberhoferkrimi"-Verfilmungen (BR) ab 2013. Die Krimikomödien um den lethargischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 54) im fiktiven bayerischen Dorf Niederkaltenkirchen feiern alljährlich Besucherrekorde in den Kinos und räumen Publikumspreise ab. Der nächste Film wird diesen Herbst gedreht und kommt im kommenden Jahr in die Kinos.

Von Nordlichtern, Küstenkrimis und mystischen Schauplätzen

Doch nicht nur bayerische Regionen sind Krimihochburgen. Ab Mitte der 1990er Jahre setzte das ZDF mit "Wilsberg" auf einen Münsteraner Krimi. In diesem Jahr feiern Leonard Lansink (69) und seine Kollegen somit ihr 30-jähriges Jubiläum.

Topquoten erzielen regelmäßig aber auch Krimis aus dem hohen Norden: "Morden im Norden" (das Erste) begeistert seit 2013 im Ersten, "Nord bei Nordwest" (das Erste) seit 2014 und die "Ostfrieslandkrimis" (ZDF) nach den Romanen von Klaus-Peter Wolff (71) seit 2017. Relativ neu dabei, aber ebenfalls sehr sehenswert sind die "Mordsschwestern" (seit 2022, ZDF) aus Flensburg.

Deutschlands große Waldgebiete und das größte Binnengewässer werden in "Der Taunuskrimi" (seit 2013, ZDF), "Die Toten vom Bodensee" (seit 2014, ZDF), "Erzgebirgskrimi" (seit 2019, ZDF) und "Ein Schwarzwaldkrimi" (seit 2019) häufig zu mystischen oder unheimlichen Schauplätzen für spannende Kriminalfilme.

Krimis mit internationalem Flair

Sehr beliebt bei Krimifans sind zudem Filmreihen mit internationalem Flair. Den Anfang markierten die "Donna Leon"-Romanverfilmungen, die von 2000 bis 2019 mit Uwe Kockisch (81) als Commissario Brunetti im Ersten liefen. Die Venedig-Krimis werden regelmäßig zur Primetime wiederholt.

Die Krimis aus der Steiermark tragen stets ein "Steirer" (ZDF) im Titel und spielen seit 2014 in Graz und Umgebung. Im selben Jahr begann auch "Kommissar Dupin" (ZDF), gespielt von Pasquale Aleardi (54), an Originalschauplätzen in der nordwestfranzösischen Bretagne seine Ermittlungen. Seit 2015 werden außerdem kniffelige Fälle im süditalienischen Bozen gelöst.

Mörderinnen und Mörder im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet werden seit 2016 in "Die Toten von Salzburg" (ZDF) gejagt. Im selben Jahr starteten "Der Kroatien-Krimi" und der Schweizer "Zürich-Krimi" im Ersten. Barcelona kam als Krimischauplatz 2017 hinzu, Lissabon und Amsterdam 2018. Désirée Nosbusch (60) ermittelt als Polizeipsychologin Cathrin Blake seit 2019 in Irland.

Und es ist noch lange kein Ende in Sicht: 2021 startete die neue Reihe "Dänemark-Krimi". Und auch die Region Masuren im Norden Polens ist nicht nur ein absolutes Naturparadies, sondern seit 2021 Schauplatz der "Masuren-Krimis" im Ersten.