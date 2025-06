Von DAZN bis Wow: So teuer wird die nächste Saison für Bundesliga-Fans

DAZN übernimmt die Bundesliga-Konferenz, Sky verliert ein TV-Monopol. Wer alle Spiele sehen will, braucht mehrere Abos - das sind die Preise im Überblick.

Die Bundesliga-Saison 2025/26 bringt nicht nur sportlich neue Spannung mit sich, auch beim Streaming der Spiele stehen Veränderungen bevor. So wird die beliebte Samstagskonferenz erstmals nicht mehr bei Sky, sondern exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Für Fans, die keine Partie verpassen wollen, bedeutet das höhere Kosten, neue Abo-Modelle und die Notwendigkeit, sich in einem zunehmend fragmentierten Streaming-Markt zurechtzufinden. Ein Überblick über die Preise, Plattformen und was sich zur neuen Saison alles ändert.

Ein Umbruch im deutschen Sportfernsehen: Nach Jahrzehnten bei Premiere und Sky wechselt die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr ab der Saison 2025/26 zu DAZN. Damit sichert sich die Plattform einen der traditionsreichsten TV-Plätze im deutschen Fußball. Für viele Fans ist dieser Einschnitt nicht nur ungewohnt, sondern erfordert auch einen Anbieterwechsel.

Künftig zeigt DAZN alle Spiele am Freitag und Sonntag sowie die Konferenz am Samstagnachmittag. Insgesamt deckt das Unternehmen 240 Partien pro Saison ab, davon 161 über die Konferenz. Der Zugriff darauf ist nur über das Unlimited-Abo möglich. Dieses kostet im Jahresabo 34,99 Euro pro Monat. Wer flexibel bleiben möchte und lieber monatlich kündigt, zahlt mit 44,99 Euro pro Monat deutlich mehr, also zwischen 420 und 540 Euro im Jahr.

Die Fußball-Bundesliga bei Sky und WOW: Welche Spiele zu welchen Kosten?

Auch ohne Konferenzangebot bleibt Sky dem Bundesliga-Geschäft treu. Der Anbieter hält die Übertragungsrechte weiterhin für alle Einzelspiele am Samstag um 15:30 Uhr, für das Topspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr, für alle Freitagsspiele sowie für den Supercup und die Relegation. Im Paket "Entertainment + Bundesliga" zahlen Kundinnen und Kunden im ersten Jahr 30 Euro pro Monat.

Ab dem zweiten Jahr steigt der Preis auf 40 Euro. Wer zusätzlich das Sport-Paket mit Champions League, Tennis und US-Sport bucht, zahlt im ersten Jahr 35 Euro pro Monat und danach 50 Euro. Hier kommen also je nach Paket zwischen 360 und 600 Euro für ein Jahr zusammen.

Eine Alternative zum klassischen Sky-Abo ist der Streamingdienst WOW, der die gleichen Sportinhalte wie Sky bietet, jedoch über App oder Browser genutzt wird. WOW zeigt alle Spiele, die bei Sky laufen, also die Einzelspiele am Samstag und Freitag sowie das Samstagabend-Topspiel. Das Paket "Live-Sport" kostet im Jahresabo 30 Euro pro Monat, bei monatlicher Kündbarkeit liegt der Preis ab Juli 2025 bei 45 Euro.

Für HD-Qualität, Dolby 5.1 und das parallele Streaming auf zwei Geräten benötigen Fans zusätzlich das WOW Premium-Abo, das sechs Euro im Monat kostet. Wer auf klassische Receiver-Technik verzichten möchte und eine rein digitale Lösung sucht, kann mit WOW einen vergleichsweise günstigen Zugang zum Bundesliga-Streaming erhalten - zumindest im ersten Jahr.

Streaming statt Stadion - ein teures Vergnügen

Wer alles aus einer Hand beziehen möchte, kann DAZN auch direkt über Sky buchen. Das Kombi-Paket mit Entertainment, Bundesliga, Sport und DAZN Unlimited kostet im ersten Jahr 64,99 Euro pro Monat. Nach Ablauf des Einstiegsangebots steigt der Preis auf 84,99 Euro pro Monat, das heißt, die komplette Bundesliga-Saison schlägt für Neukunden mit rund 800 Euro zu Buche, nach einem Jahr mit rund 1.000 Euro.

Die neue Bundesliga-Saison zwingt Fans zur Entscheidung: Wer alle Spiele live sehen möchte, kommt um kostenpflichtige Abonnements und Gesamtkosten von mindestens rund 900 Euro für die ganze Saison nicht herum. Je nachdem, ob man sich für Receiver-TV, WOW oder die Kombination mit DAZN entscheidet, variiert nicht nur der Preis, sondern auch die Flexibilität - günstiger wird es dabei selten.