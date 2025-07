"Virgin River": Netflix-Hit wird vorzeitig um achte Staffel verlängert

Obwohl der Starttermin der siebten "Virgin River"-Staffel noch nicht feststeht, hat Netflix die beliebte Serie bereits um eine achte Staffel verlängert - und damit wohl einen neuen hauseigenen Serienrekord aufgestellt.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Dreharbeiten an der siebten Staffel abgeschlossen, aber schon jetzt wird die Netflix-Serie "Virgin River" verlängert. Obwohl der offizielle Starttermin der neuen Season noch nicht feststeht, ist die Fortsetzung mit einer achten Staffel bereits beschlossen. Das hat . Auch die geplante achte Staffel soll demnach zehn Folgen umfassen.

"In meinem Namen und dem der gesamten 'Virgin River'-Familie sind wir Netflix und den Fans unendlich dankbar dafür, dass wir diese Reise mit diesen geliebten Charakteren fortsetzen dürfen", wird Showrunner Patrick Sean Smith zitiert.

Netflix knackt mit "Virgin River" einen Rekord

Mit dieser Entscheidung wird "Virgin River" wohl zur bisher am längsten laufenden Realserie des Streamingdienstes, wie . Sie übertreffe damit andere langjährige Formate wie "Grace and Frankie" oder "Orange Is the New Black", die jeweils sieben Staffeln verbuchen können - sowie die spanische Serie "Élite", die mit acht Staffeln auf 64 Folgen kommt. "Virgin River" bringe es dann auf 84 Episoden.

"Virgin River": Worum geht es?

Die seit 2019 auf Netflix laufende Serie basiert auf einer beliebten Buchreihe von Robyn Carr (74) und erzählt die Geschichte der Krankenschwester Mel Monroe, die aus Los Angeles in das titelgebende Städtchen zieht. Dort erwarten sie romantische Verwicklungen vor idyllischer Naturkulisse. In den Hauptrollen sind Alexandra Breckenridge (43) und Martin Henderson (50) zu sehen.