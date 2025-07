Vierte Staffel von "Ted Lasso": Es wird wieder gedreht

Lange hieß es, dass es keine vierte "Ted Lasso"-Staffel geben wird. Jetzt sind allerdings die Dreharbeiten zu ebenjener gestartet - in der Heimat von Hauptdarsteller Jason Sudeikis.

Für Jason Sudeikis (49) war "Ted Lasso" bei Apple TV+ ein großer Erfolg. Als Hauptdarsteller und einer der Köpfe hinter der beliebten, komödiantischen Sportserie ist der US-Schauspieler jetzt vor die Kamera zurückgekehrt. Wie der Streamingdienst mitteilt, haben die Dreharbeiten zur vierten Staffel begonnen, die es zunächst eigentlich gar nicht geben sollte.

"Ted Lasso" sollte 2023 mit der dritten Staffel enden. Immer wieder kamen aber Gerüchte auf, dass die Serie vielleicht doch fortgeführt wird. Ganz offiziell wurde dann im März 2025 mitgeteilt, dass es mit Sudeikis doch zurück auf den Fußballplatz geht. Der Dreh habe laut Apple TV+ am heutigen 21. Juli in Kansas City begonnen, in der Heimat des Stars. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch in London gedreht werden.

"Ted Lasso": Viele alte und neue Gesichter

Neben Sudeikis werden einige altbekannte Gesichter in den kommenden Episoden zu sehen sein. Mit dabei sind laut Pressemitteilung wieder Hannah Waddingham (50), Juno Temple (36), Brett Goldstein (45), Brendan Hunt (53) und Jeremy Swift (65). Hinzu stoßen neu unter anderem Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely, der Ted Lassos Sohn Henry verkörpert.

Titelheld und Trainer Ted Lasso soll in den neuen Folgen nach Richmond zurückkehren, wo demzufolge seine bisher größte Herausforderung auf ihn warte. Er soll ein Frauenfußballteam in der zweiten Liga coachen.

"Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, 'erst abzuwägen und dann zu wagen'", wurde Sudeikis, der auch als Executive Producer beteiligt ist, im März zitiert. "In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören." Noch ist nicht bekannt, wann die neue Staffel erscheinen soll.