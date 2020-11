Vierte Staffel "Stranger Things" mit "GoT"-Star Tom Wlaschiha

Gleich zwei "Männer ohne Gesicht" heuern bei der neuen "Stranger Things"-Staffel an: "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha und Robert "Freddy Krueger" Englund.

Die vierte Staffel der beliebten Mystery-Serie "Stranger Things" ist um einige bekannte Namen reicher. , wird unter anderem der deutsche -Star Tom Wlaschiha (47) in den neuen Folgen zum Cast stoßen. Er soll demnach einen russischen Gefängniswärter spielen, der sich mit einem ganz bestimmten US-Gefangenen anfreundet - alle Fans von Staffel drei dürften wissen, wer damit gemeint ist.

Aber auch eine wahre Horror-Ikone landet in der fiktiven Kleinstadt Hawkins, in der "Stranger Things" spielt. Robert Englund (73), den die meisten Menschen wohl als verbrannte Albtraum-Figur Freddy Krueger aus der -Reihe kennen, lieben und fürchten gelernt haben, ergatterte ebenfalls eine Rolle. Passend zu seinem Ruf soll er einen Psychopathen namens Victor Creel spielen, der wegen des Mordes an seiner Frau in einer Psychiatrie einsitzt.

Wann erscheint Staffel vier?

Zu den weiteren Neuzugängen zählen Jamie Campbell Bower (31, ), Eduardo Franco (23, "Booksmart"), Sherman Augustus (61, "Into the Badlands") und Mason Dye (26, "Bosch"). Ein genauer Starttermin der vierten Staffel ist noch nicht bekannt. Als möglicher Zeitraum wird der Herbst 2021 vermutet.