Vierte "Die Verräter"-Staffel: Ist Hardy Krüger jr. erster Kandidat?

Die vierte Staffel von "Die Verräter" startet erst im kommenden Jahr. Doch schon jetzt soll der erste Kandidat bekannt sein. Hardy Krüger jr. ist angeblich einer der 16 neuen Promis.

Vor zwei Monaten hat RTL die vierte Staffel von "Die Verräter" für 2026 angekündigt. Jetzt soll der erste Kandidat feststehen. Wie berichtet, wird Hardy Krüger jr. (57) an der Reality-Spielshow teilnehmen. Die neue Staffel soll zudem bereits in Produktion sein. Zu dem Bericht über die Besetzung sagte ein RTL-Sprecher: "Spekulationen zum neuen 'Verräter'-Cast kommentieren wir nicht."

Hardy Krüger jr. bringt reichlich Schauspiel-Erfahrung mit

Als Schauspieler hat Hardy Krüger jr., Sohn von Hardy Krüger (1928-2022), die besten Voraussetzungen, den Verräter zu geben oder das falsche Spiel der anderen Teilnehmer zu durchschauen. Nach ersten Auftritten in Fernsehserien feierte er 1995 seinen Durchbruch mit der Serie "Gegen den Wind", in der er die Hauptrolle übernahm. Auch im Fernsehfilm "Stauffenberg" war er in einer größeren Rolle zu sehen.

2006 wurde er in der Serie "Forsthaus Falkenau" als Förster Stefan Leitner der Nachfolger von Christian Wolff. Sieben Jahre lang übernahm er die Rolle. Einen ersten Auftritt bei RTL hatte er 2022 mit seiner Teilnahme an "Let's Dance". Wegen seiner Corona-Infektion musste er die Show damals verlassen. Zum Sender kehrte er 2024 mit einer Gastrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Zuvor war er in der ARD-Serie "Rote Rosen" zu sehen.

Sonja Zietlow bleibt dem Format erhalten

Anfang Juni hatte RTL die vierte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" angekündigt. 2026 soll die Show bei RTL und RTL+ ausgestrahlt werden. Die Moderation übernimmt erneut Sonja Zietlow (57). Das Konzept der Sendung: 16 Prominente treffen in einem Schloss aufeinander, doch nicht alle sind die, für die sie sich ausgeben. Die Verräter wollen die Loyalen eliminieren und den Schatz für sich gewinnen. Auf dem Spiel stehen bis zu 50.000 Euro. Ihre Mitspieler müssen währenddessen die Verräter enttarnen. Wer die Verräter sind, wissen nur sie und das Publikum.