Multitalent Victoria Swarovski will beim Eurovision Song Contest teilnehmen, wie sie nun bestätigte. Doch das "Let's Dance"-Finale und der ESC liegen zeitlich sehr eng beieinander.

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (28) will beim Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest teilnehmen. Das in Innsbruck, Tirol, geborene Multitalent würde für Österreich antreten. "Das wäre so cool, wenn das klappt. Ich würde sofort mitmachen", .

Die neue "Let's Dance"-Staffel (RTL) beginnt allerdings am 18. Februar und läuft drei Monate lang. Swarovski moderiert die Tanzshow seit 2018 zusammen mit Daniel Hartwich (43). Der ESC 2022 findet vom 10. bis 14. Mai in der italienischen Stadt Turin statt. Das könnte somit knapp werden. Doch Swarovski ist zuversichtlich: "Das würde ich schon alles unter einen Hut bekommen."

Die österreichischen ESC-Verantwortlichen haben sich dazu noch nicht geäußert.

Sie hat Gesangserfahrung

Victoria Swarovski hat Gesangserfahrung. Seit 2010 hat sie schon mehrere Singles veröffentlicht. Für die deutsche Version des Spielfilms "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" (2010) sang sie den Titelsong "There's a Place for Us". Im neuen Disney-Animationsfilm "Sing 2", der am Sonntag Premiere feierte und am Donnerstag in den Kinos startet, hat sie außerdem eine Synchronrolle übernommen.