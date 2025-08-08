Victoria Swarovski und mehr: Diese Moderationswechsel stehen im TV an

Frischer Wind in bekannten TV-Formaten: Mehrere Moderatorinnen und Moderatoren haben neue Jobs vor der Kamera ergattert und übernehmen beliebte Sendungen.

Ob Familienshow, Kuppelformat oder Realityshow - in mehreren Sendungen dürfen sich die Zuschauer auf neue Gesichter auf den Moderationsplätzen freuen.

Victoria Swarovski bei "Top Dog Germany"

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (31) hat eine neue Aufgabe bei RTL: Sie wird ab dem 8. August (vorab auch ) als Field-Reporterin bei der fünften Staffel von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" zu sehen sein. Im vergangenen Jahr übernahm diese Rolle noch Laura Wontorra (36).

"Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der 'Top Dog Germany'-Familie pudelwohl", sagte die Hundebesitzerin Swarovski dem Sender. "Die Leistungen der teilnehmenden Hunde haben mich wirklich beeindruckt - da kann sich mein Dackel Gustl noch das ein oder andere abschauen." In der Show werden Hunde durch ihre Halterinnen und Halter durch einen Parcours geleitet, auf den siegreichen "Top Dog Germany" und seine Besitzerin oder seinen Besitzer warten 25.000 Euro Preisgeld.

Janin Ullmann bei "Temptation Island"

Sie folgt auf Lola Weippert (29): Janin Ullmann (43) ist die neue Moderatorin von "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" (RTL+). Die Liebesshow, in der Paare ihre Treue testen, geht mit seinem Promi-Ableger in die sechste Staffel, die bereits für Herbst 2025 angekündigt ist.

"Jeder, der mich kennt, weiß: Reality-TV ist mein absolutes guilty pleasure", sagte Ullmann in einem Statement. "Und das allererste Format, das ich je geschaut habe, war 'Temptation Island'." Dass sie die Show jetzt selbst moderieren dürfe, sei ein "echter Full-Circle-Moment" und für sie "der nächste große Step".

Sandra Safiulov bei "Make Love, Fake Love"

Janin Ullmann gibt einen Moderationsjob aber auch ab. "Es ist gar nicht so leicht, etwas hinter sich zu lassen, was man liebt", schrieb sie . "Und ich habe 'Make Love, Fake Love' und unser ganzes Team sehr geliebt." Die Kuppelshow moderiert ab jetzt Social-Media-Star und "Let's Dance"-Teilnehmerin Sandra Safiulov (26, "SelfieSandra").

In der vierten Staffel begleitet sie Elena Miras (33) durch das "Reality-Rätsel mit Emotionen". Die Single-Dame muss herausfinden, welche Kandidaten der Datingshow es wirklich ernst meinen und welche in Wahrheit vergeben sind. "Wenn ich eines bei 'Let's Dance' gelernt habe, dann ist es, Haltung zu bewahren, das hilft sicher auch in der Villa und ich habe richtig Lust auf diese neue Herausforderung", erklärte Sandra Safiulov in einem Statement. "Ich freu' mich riesig, Teil davon zu sein!" Einen Ausstrahlungsdatum gibt es noch nicht.

Twenty4Tim bei "Reality Queens"

Auch in einer Abenteuer-Reality-Show steht ein Moderationswechsel an: Social-Media-Star Twenty4Tim (24) präsentiert die zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+). Damit übernimmt er das Zepter von Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31), der sich bei RTL bedankte und betonte: "Die zweite Staffel wird ihren ganz eigenen Charakter haben, mit neuem Moderator, neuer Location und neuen Geschichten. Gebt dem Format - und den neuen Gesichtern - die gleiche Chance, wie ihr sie mir gegeben habt."

"Danke an Filip, der diese Show in Staffel 1 als Wegbereiter so sehr geprägt hat", schrieb Twenty4Tim . Dschungel-Erfahrung bringt der 24-Jährige, ebenso wie sein Vorgänger, in die Sendung mit: 2024 belegte er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" den dritten Platz. Mit dem Moderationsjob gehe sein wahrscheinlich größter Traum in Erfüllung, gab er bei Instagram an. "Der kleine Timmy hat vom Moderationsjob schon während des Abiturs geschwärmt und würde das jetzt wohl kaum glauben! Danke, dass mir diese Chance ermöglicht wird."

Einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel "Reality Queens" oder Details zu den Kandidatinnen gibt es noch nicht.