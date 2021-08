"Vertane Chance": Zuschauer kritisieren "RTL Direkt" und Jan Hofer

Als Alternative zu den "Tagesthemen" und dem "heute-journal" trat am Montag "RTL Direkt" mit Jan Hofer an. Doch die Zuschauer kritisieren, dass die Nachrichtensendung die aktuellen Ereignisse in Afghanistan zu kurz behandelte. Auch am Moderator gab es Kritik.

17. August 2021 - 09:41 Uhr | (smi/spot)

Jan Hofer moderiert "RTL Direkt". © TVNOW / Jörg Carstensen

Es soll das Nachrichtenmonopol der öffentlich-rechtlichen Sender angreifen, die Platzhirsche "Tagesthemen" im Ersten und das "heute-journal" im ZDF: Am Montag, den 16. August, startete im Rahmen der Seriositätsoffensive des Kölner Senders um 22:15 die neue Nachrichtensendung "RTL Direkt" mit Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer (71). Auf Twitter kam die Auftaktsendung von "RTL Direkt" allerdings weniger gut an. Kritisiert wurde vor allem, dass die Show von den . Die dramatischen Ereignisse bei der Evakuierung von Kabul wurden nur am Rand erwähnt. Das vorbereitete Interview mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (40) samt Einspieler zu einem wurde zum Entsetzen eines Zuschauers stattdessen durchgezogen. über die mangelnde Aktualität. "Fremdschämen" für Jan Hofer Kritik gab es auch an Moderator Jan Hofer. Ein für den ehemaligen "Nachrichtenverleser", der als Moderator versagt habe. Hofer habe versäumt, bei Baerbock kritisch nachzuhaken, Milden Spott gab es an der Tatsache, dass der 71-Jährige Das bittere Fazit eines Twitter-Nutzers: Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de