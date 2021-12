Versprecher in der ARD-"Tagesschau": Moderator spricht von Kanzler Kohl

Moderator Claus-Erich Boetzkes hat in der "Tagesschau" mit einem Versprecher für Lacher gesorgt.

Diese Woche steht ganz im Zeichen der neuen Bundesregierung mit Kanzler Olaf Scholz. Oder wer ist noch mal der Nachfolger von Angela Merkel?

"Tagesschau"-Moderator lässt sich nichts anmerken

"Tagesschau"-Sprecher Claus-Erich Boetzkes sorgte in der 15-Uhr-Ausgabe am Donnerstag mit einem Versprecher für Lacher. In der Anmoderation sagte er: "Es ist wahrlich kein sanfter Einstieg in die neue Bundesregierung in Zeiten der Pandemie. Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen."

Kurz nachdem er den falschen Namen ausgesprochen hatte, zögerte der 65-Jährige kurz, ließ sich aber sonst nichts anmerken.

Kohl: "Like, wer ihn noch kennt"

Die "Tagesschau" teilte den Clip bei Twitter und schrieb dazu: "Like, wer ihn noch kennt." Bislang hat der Tweet fast 3.000 Likes und wurde 219 Mal geteilt (Stand: Freitag, 11.35 Uhr).