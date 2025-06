Verpasst Andrea Kiewel ihr "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum?

Andrea Kiewel wollte am kommenden Sonntag eigentlich ihr großes "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum feiern. Doch ob sie tatsächlich wie geplant live dabei sein kann, ist derzeit unklar - aufgrund der angespannten Lage in Israel ist eine Ausreise aktuell ungewiss.

Vor 25 Jahren übernahm Andrea Kiewel (60) erstmals die Moderation des "ZDF-Fernsehgartens" - am 15. Juni soll dieses Jubiläum groß gefeiert werden. Doch ob Kiwi an diesem besonderen Tag tatsächlich live dabei sein kann, ist derzeit ungewiss: Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten steht ihre Anreise aktuell auf der Kippe. Die Moderatorin lebt seit 2017 in Tel Aviv.

ZDF steht in engem Austausch mit der Moderatorin

"Andrea Kiewel lebt in Israel. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt", erklärt eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. "Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum Fernsehgarten anreisen kann. Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr." Zu gegebener Zeit wolle der Sender weiter informieren. Fest steht jedoch bereits, dass der "ZDF-Fernsehgarten" am kommenden Sonntag stattfinden soll.

Angekündigt wurde die neue "ZDF-Fernsehgarten"-Ausgabe ursprünglich damit, dass "Wegbegleiter, prominente Gäste und internationale Stars" am Sonntag mit Kiwi "eine große Jubiläumsparty" feiern sollen. "Let's Dance"-Kultjuror Joachim Llambi (60) werde als Co-Moderator auftreten, Designer und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer (60) solle "so manch modischen Ausrutscher aus 25 Jahren Fernsehgarten" kommentieren. Von Lutz van der Horst (49) sei eine "faszinierende Gedächtnisaktion" geplant.

Zu den angekündigten Gästen gehören unter anderem Marianne Rosenberg (70), Eko Fresh (41), Peter Schilling (69), Tom Gaebel (50), René Casselly (28) und Kathrin Menzinger (36) sowie die ESC-Legenden Katja Ebstein (80), Guildo Horn (62) und Johnny Logan (71).