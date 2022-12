Verona Pooth bekommt eine eigene Talkshow

22 Jahre nach dem Ende von "Veronas Welt": Verona Pooth startet wieder als Talk-Moderatorin durch. In "More than Talking" ist sie für Magenta TV mit prominenten Gästen unterwegs. Zum Start geht sie mit Franziska van Almsick ins Wasser.

13. Dezember 2022 - 14:30 Uhr | (smi/spot)

Verona Pooth lädt zum Talk. © Magenta TV