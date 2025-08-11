Verlobter von "GZSZ"-Star Anne Menden: Gustav Masurek spielt bei "AWZ"

Nach einem Kurzauftritt bei "GZSZ" steht Gustav Masurek nun für "Alles was zählt" vor der Kamera - und übernimmt dort eine Gastrolle. Das sagt "GZSZ"-Star Anne Menden über den Auftritt ihres Verlobten.

Nach einem Miniauftritt an der Seite seiner Verlobten Anne Menden (39) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat Gustav Masurek (36) seine erste größere Serienrolle ergattert. Der aus "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannte Reality-Star übernimmt eine Gastrolle in "Alles was zählt", wie RTL am Montag mitteilt.

Gustav Masurek spielt in "Alles was zählt" Bastian Schelberger, einen Fotografen und Content Creator. Für ein Shooting mit Isabelle (Ania Niedieck, 41) kommt er ins Prunkwerk - richtet sein Augenmerk jedoch zunächst auf Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40), der er ein besonderes Angebot macht.

Anne Menden probte Szenen mit ihrem Verlobten

Anne Menden unterstützte ihren Verlobten bei der Vorbereitung auf seinen Auftritt. "Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt", verriet die Schauspielerin dem Sender. Das Paar probte die Szenen gemeinsam.

Mit dem Resultat ist Anne Menden zufrieden: "Er hat das wirklich großartig gemacht und ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat", sagte sie. "Es ist schön zu sehen, wie der eigene Partner neue Wege geht und dabei über sich hinauswächst".

So lief Gustav Masureks Seriendebüt bei "GZSZ"

Gustav Masurek und Anne Menden sind seit März verlobt. Die beiden machten ihre Liebe im September 2024 öffentlich. Schon einen Monat später standen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera. Masurek spielte bei "GZSZ" einen Mann, der der von Menden gespielten Emily seine Telefonnummer zusteckt.

Gustav Masureks Stippvisite bei "Alles was zählt" läuft am 12. September um 19:05 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ ist die Folge schon eine Woche früher zu sehen.