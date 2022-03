"Unter uns": Serien-Urgestein Kai Noll kehrt als Rufus Sturm zurück

Über dieses Comeback dürften sich vermutlich viele "Unter uns"-Fans freuen: Kai Noll kehrt als Rufus Sturm in die Kölner Schillerallee zurück.

Vor rund zwei Jahren brach Kai Noll (57) mit seinem Abschied die Herzen vieler "Unter uns"-Fans: Jetzt schlüpft der Schauspieler wieder in seine alte Rolle und kehrt als Rufus Sturm in die berühmt-berüchtigte Kölner Schillerallee zurück. "Es ist ein Gefühl, wie nach Hause zu kommen. So als ob überhaupt nichts passiert wäre", Noll sei von seinen Serien-Kollegen herzlich empfangen worden: "Viele Leute haben sich wohl gefreut, dass ich wieder da bin."

Rufus Sturm wird in einer neuen Folge am 25. April die Schillerallee besuchen. Dafür verlässt er seine beiden Töchter Lili (Sarah Bogen, 32) und Romy (Sarah Ulrich, 33) in Afrika. Bei seinem Besuch hat Rufus laut RTL "einige Überraschungen im Gepäck". In wie vielen Folgen Kai Noll bei "Unter uns" ( ) zu sehen sein wird, hat der Sender nicht verraten.

17 Jahre bei "Unter uns"

Im September 2020 wurde öffentlich bekannt, dass Kai Noll nach 17 Jahren die "Unter uns"-Familie verlassen wird. Seit 2003 hatte er die Rolle von Rufus Sturm inne und zählte damit zu den Urgesteinen der RTL-Serie.