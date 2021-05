"Unter uns": Ehemaliger Serienstar Tatiani Katrantzi kehrt zurück

Schauspielerin Tatiani Katrantzi kehrt 23 Jahre nach ihrem Ausstieg zur RTL-Vorabendserie "Unter uns" zurück. Eine Kollegin kennt sie noch.

Überraschendes Comeback bei "Unter uns": Tatiani Katrantzi (46) kehrt 23 Jahre nach ihrem Ausstieg wieder zur RTL-Vorabendserie zurück, . Die in Athen geborene Schauspielerin, die mit Schauspieler Oliver "Oli.P" Petszokat (42, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten") verheiratet war, spielte von der ersten Folge im Jahr 1994 bis 1998 die Rolle der Jennifer "Jenny" Turner.

Wie geht es für Jenny in der Serie weiter?

Nachdem Jenny sich durch die Welt hat treiben lassen, ist sie aus beruflichen Gründen zurück in Köln. Eine perfekte Gelegenheit für einen Abstecher in die Schillerallee! Besonders ihre damalige beste Freundin Corinna Weigel (Nina Weisz) kann ihren Augen kaum glauben, als Jenny plötzlich vor ihr steht. Auch Ehemann Chris Weigel (Jan Ammann) freut sich sehr über den Überraschungsbesuch. Allerdings empfängt Tochter Cecilia (Carina Koller) Mamas alte Freundin äußerst kühl. Was hat sie gegen Jenny?

Wiedersehen mit genau einer Kollegin

Von ihrer ersten Zeit bei "Unter uns" gibt es nur eine Kollegin, die heute noch im Cast ist. "Die Einzige, die ich vom Cast noch von früher kenne, ist Isabell Hertel, mit der ich auch Szenen zu spielen habe. Darauf freue ich mich schon total", sagt Katrantzi über die 47-jährige Schauspielerin, die die Rolle der Ute Kiefer (geschiedene Weigel, Kern und Fink) verkörpert. Die Rückkehr ans Set sei generell schön und aufregend, fährt Katrantzi fort. "Ich bin gespannt, wie sich alles verändert hat."

Die neuen Folgen mit Tatiani Katrantzi werden aktuell gedreht und sollen ab 3. August um 17.30 Uhr bei RTL zu sehen sein.