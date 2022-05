"Unter uns": Drei Abschiede stehen an

Die RTL-Daily "Unter uns" hat große Veränderungen in ihrem Cast angekündigt: Während sich Mirja du Mont und zwei Kollegen verabschieden, bringen zwei andere Darsteller frischen Wind in die Serie.

So verabschieden sich die Rollen

Ihre Krankheit zwingt Mareike Ott (Mirja du Mont), die Schillerallee zu verlassen. In Folge 6.879 am 2. Juni ist sie das letzte Mal zu sehen. Till Weigel (Constantin Lücke) will nicht ohne seine große Liebe leben und folgt ihr. Er wird damit in Folge 6.890 am 20. Juni seinen letzten Auftritt haben. Conor Weigel (Yannik Meyer) hat dagegen zu kämpfen und muss in die Entzugsklinik - sein Abschied steht in Folge 6.886 am 14. Juni an.

Ex-"Verbotene Liebe"-Star Jo Weil, seit April mit dabei, sucht derweil als Architekt Dominic Adams sein Liebesglück mit Eva Wagner (Claudelle Deckert, 48). Kai Noll, der vor einem Monat seine Rückkehr feierte, ist als Rufus Sturm wieder zurück aus Afrika und bereit für neue Abenteuer. Laut Ankündigung wird er kurz vor der Hochzeit von Ex-Frau Britta Schönfeld (Tabea Heynig, 51) mit Robert Küpper (Luca Maric, 56) zum "Zünglein an der Waage".