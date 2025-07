"Untamed" verlängert: Netflix-Erfolg erhält zweite Staffel

Nach dem großen Erfolg die frühe Verlängerung: Die Murder-Mystery "Untamed" erhält eine zweite Staffel - und fährt auch in Woche zwei beeindruckende Abrufzahlen ein.

Eric Bana spielt die Hauptrolle in "Untamed".

Erst am 17. Juli veröffentlicht, hat sich die Krimiserie "Untamed" auf dem Streamingdienst Netflix rasch zum Erfolg gemausert. Über 50 Millionen Views konnte die Show mit Eric Bana (56) in der Hauptrolle bislang einfahren. Da verwundert es nicht, dass das ursprünglich als Miniserie angekündigte Programm auch eine zweite Staffel erhalten wird. .

"Untamed"-Star Bana "absolut begeistert"

"Ich bin absolut begeistert, dass wir die Chance bekommen, eine weitere Staffel von 'Untamed' zu produzieren", sagte Hauptdarsteller Bana in einem Statement. "Die Resonanz auf Staffel eins war ein Beweis für die unglaublichen Bemühungen unserer Crew, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, Kyle auf seine nächste Reise mitzunehmen."

"Untamed" handelt von einem brutalen Mord im Yosemite-Nationalpark in den USA. Special Agent Kyle Turner (Bana) untersucht den Fall gemeinsam mit Rangerin Naya Vasquez (Lily Santiago, 29). In der wilden, ungezügelten Natur des Parks stoßen die zwei auf jede Menge dunkle Geheimnisse. Zur Geschichte von Staffel zwei liegen derzeit noch keine Informationen vor.

In 81 Ländern auf Platz eins

Schon in den ersten Tagen nach Veröffentlichung stieß die Mystery-Serie mit dem ehemaligen Hulk-Darsteller Bana die dritte "Squid Game"-Staffel vom Netflix-Thron. In 81 Ländern, darunter auch Deutschland, setzte sich die Produktion auf Nummer eins der Charts des Streamingdienstes und fuhr vom 14. bis 20. Juli weltweit überaus starke 24,6 Millionen Views ein. In der Folgewoche kamen .

Neben Vasquez und Bana, um den es in den vergangenen Jahren ruhig geworden war, gehören auch Charakterdarstellerin Rosemarie DeWitt (53) und "Jurassic Park"-Star Sam Neill (77) zum Seriencast. Showrunner und Serienschöpfer sind Elle Smith und Mark L. Smith. Letzterer verfasste gemeinsam mit Alejandro G. Iñárritu (61) das Skript zu "The Revenant" und zeichnete zudem für die Netflix-Serie "American Primeval" verantwortlich.