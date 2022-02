"Unser neues tierisches Zuhause": Harald Glööckler bekommt RTL-Show

Nach seiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp wird Harald Glööckler bald in einem frischen Format bei RTL zu sehen sein. "Unser neues tierisches Zuhause" startet im März.

In den vergangenen Wochen machte Harald Glööckler (56) das Dschungelcamp ein bisschen "pompööser". Schon bald wird der Designer bei RTL in einem weiteren Format glänzen. Der Sender zeigt frisch ab dem 6. März um 17:30 Uhr die Sendung "Unser neues tierisches Zuhause" ( ).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Darum geht es in "Unser neues tierisches Zuhause"

In dem Tierformat treten laut Sender drei Familien, in denen keiner besonderes handwerkliches Geschick besitzt, gegeneinander an. Sie sollen für ihre Haustiere mit der Hilfe eines Handwerkers eine neue Behausung gestalten. Die Ideen für die neuen Quartiere entwirft Glööckler, der schließlich in einem Finale auch entscheidet, welche Familie für die Umsetzung des Ganzen ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhält.

Glööckler hatte zuletzt an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen. Er war aus dem Dschungelcamp aber kurz vor dem Finale ausgeschieden. Zum Dschungelkönig der Jubiläumsstaffel wurde der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic (27).