Unheilig feiern ihr Bühnen-Comeback bei der Goldenen Henne 2025

Unheilig stehen wieder auf der Bühne: Bei der Goldenen Henne 2025 feiert die Band ihr großes Comeback. Der Graf freut sich "riesig" auf den besonderen Moment.

Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (44) werden am 12. September die Goldene Henne moderieren (ab 20:15 Uhr live im Ersten). Bei der Verleihung des Publikumspreises wartet eine besondere musikalische Überraschung auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nach neun Jahren Pause kehrt Unheilig mit dem Grafen zurück auf die Bühne. Das Band-Comeback wurde bereits Anfang des Jahres angekündigt, doch jetzt steht fest, dass die Rückkehr noch vor den "Wieder Zurück"-Konzerten bei der Goldenen Henne stattfinden wird. "Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können", erklärt der Graf in einem Statement. Seit 2016 habe der "Geboren um zu leben"-Interpret auf keiner Bühne mehr gestanden. "Umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne-Zuschauern teilen zu dürfen." Bei der Gala mit rund 4.500 Gästen auf der Leipziger Messe wird die Band ein Medley ihrer Hits und einen neuen Song präsentieren, wie der MDR am Mittwoch mitteilte.

Als weitere Gäste wurden Sarah Connor, Ronan Keating, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger, The BossHoss, Karat, Die Prinzen, Annett Louisan, Heinz Rudolf Kunze und Pianist Louis Philippson angekündigt.

Rückkehr mit Album und Tour

"Nach neun Jahren melde ich mich bei euch wieder zurück", erklärte Der Graf im vergangenen Februar . Der Frontmann der Band Unheilig, die 2016 mit "Von Mensch zu Mensch" das bis dato letzte Studioalbum veröffentlichte und damit ihren Abschied von der Bühne feierte, werde dieses Jahr ins Studio gehen und an einem neuen Unheilig-Studioalbum arbeiten, das Der Graf "für Anfang 2026" in Aussicht stellte.

Ende 2025 seien zuvor noch "ein paar Konzerte" geplant. "Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen sind natürlich wieder mit dabei", ging Der Graf dann noch auf die altbekannte Besetzung ein. Bei den Comeback-Konzerten seien "wie früher" Meet and Greets und Autogrammstunden mit dem Sänger und der Band geplant. "Also seid bei dieser Reise in die guten alten Zeiten dabei und feiert mit uns. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch."

sind für 2025 Auftritte in folgenden Städten angekündigt: 13., 14., 20. und 21. November in Leipzig (Haus Auensee), 6. Dezember in Hamburg (Inselpark Arena), 17. und 18. Dezember in München (Zenith), 20. und 21. Dezember in Berlin (Uber Eats Music Hall), 22. und 23. Dezember in Köln (Palladium) und 29. und 30. Dezember in Oberhausen (Turbinenhalle). Auch sind bereits Konzerte geplant.