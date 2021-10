"Unbreakable": Diese zehn Promis wollen an ihre Grenzen gehen

RTL hat ein neues Format für November angekündigt. In "Unbreakable - Wir machen Dich stark!" wollen zehn Stars an ihre psychischen und physischen Grenzen gehen.

In "Unbreakable - Wir machen Dich stark!" schickt RTL zehn Promis auf eine emotionale Reise, um Ängste, Verluste, fehlendes Selbstvertrauen oder Süchte zu bekämpfen. Die Stars erwartet in dem neuen Format ein militärisches Trainingsprogramm, bei dem sie sowohl psychisch als auch physisch an ihre Grenzen gehen sollen. Dabei stehen ihnen drei professionelle Coaches mit Rat und Tat zur Seite.

Laut Pressemitteilung des Senders stellen sich "Let's Dance"-Tänzerin Ekaterina Leonova (34), Ex-"GZSZ"-Star Jasmin Tawil (39), "Tatort"-Schauspielerin Mimi Fiedler (46), Degenfechterin Monika Sozanska (38) und Boxerin Susianna Kentikian (34) der Herausforderung. Dazu gesellen sich außerdem Ex-"Lindenstraße"-Star Christian Kahrmann (49), Ex-"GZSZ"-Darsteller Eric Stehfest (32), die Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) und Marvin Linke (29) sowie Comedian Osan Yaran (34).

Sechs Folgen immer mittwochs

Bei RTL ist "Unbreakable" in insgesamt sechs Kapiteln ab dem 10. November jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Auf RTL+ sind die ersten beiden Kapitel bereits ab Donnerstag, 4. November und dann jeweils 14 Tage vorab abrufbar.