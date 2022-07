Überraschung! Jürgen Drews und Mickie Krause beim "Schlagercomeback"

Überraschende Ankündigung: Jürgen Drews und Mickie Krause werden in der TV-Show "Das große Schlagercomeback.2022" zu Gast sein. Die Ballermann-Stars haben einen gemeinsamen Auftritt bekanntgegeben.

Für Florian Silbereisens (40) TV-Show "Das große Schlagercomeback.2022" am Samstagabend sind viele Überraschungen angekündigt. Eine wurde nun bereits zuvor gelüftet: Jürgen Drews (77) und Mickie Krause (52) haben bekanntgegeben, gemeinsam in der Sendung aufzutreten. "Wir freuen uns heute Abend bei Florian Silbereisen zu Gast zu sein", schrieb Drews zu einem Foto der beiden Ballermann-Stars . Einen postete auch Krause.

Wer wird der neue "König von Mallorca"?

Jürgen Drews wird wohl nur noch in wenigen TV-Shows zu Gast sein. Am 9. Juli hatte er das Ende seiner Karriere verkündet. Drews hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt, zu leiden.

Drews ist als der "König von Mallorca" bekannt. Nachdem er sein Karriereende angekündigt hatte, war zunächst nicht klar, ob Mickie Krause sein Nachfolger werden könnte. Zunächst hatte es noch danach geklungen, dass Krause den Titel womöglich nicht direkt annehmen wolle. sagte er kurze Zeit später jedoch: "Wenn es aber wirklich der Wunsch von Jürgen ist, sage ich: Ich bin bereit, diesen Job anzunehmen!"

Neben Jürgen Drews und Mickie Krause werden sich beim "Schlagercomeback" auch Stars wie Helene Fischer (37), Nicole (57), Nena (62), Kim Fisher (53), Peter Plate (55), Maite Kelly (42), Vicky Leandros (69) und Ross Antony (48) die Ehre geben. Die Show wird am Samstag, 23. Juli, um 20:15 Uhr live im Ersten ausgestrahlt.