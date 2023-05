Überraschendes Aus beim "Aktuellen Sportstudio": Dunja Hayali moderiert am Samstag zum letzten Mal

Am Samstag moderiert Dunja Hayali zum letzten Mal das "Aktuelle Sportstudio". Danach ist für sie nach fünf Jahren Schluss.

Dunja Hayali verabschiedet sich vom "Aktuellen Sportstudio". Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag letztmals den Sport-Klassiker, wie das ZDF am Donnerstag bestätigte. Seit August 2018 war sie bisher 40 Mal im Einsatz.

"Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen…", schrieb Hayali in den sozialen Medien. "Aber drei Sendungen sind – aus unterschiedlichen Gründen – eine zu viel, jedenfalls für mich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hayali gehört seit Februar fest zum Moderations-Team des "heute journal". Außerdem arbeitet sie für das "Morgenmagazin". Das "Aktuelle Sportstudio" moderieren weiterhin Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer.