Überraschende Personalie: Wolff Fuss kehrt zu Sat.1 zurück

München - Sky-Kommentator Wolff Fuss kehrt zu Sat.1 zurück - zumindest in Teilzeit. Wie verschiedene Medien - unter anderem "Sportbuzzer" und Sport-Bild" - berichten, sitzt der 44-Jährige für seinen ehemaligen Arbeitgeber am Mikrofon, wenn Sat.1 in der kommenden Saison wieder Bundesliga-Spiele zu sehen sind.

Wolff Fuss: Zurück zu den Wurzeln

Zwischen 2009 und 2012 war er bereits für Sat.1 tätig, kommentierte damals ebenfalls die Partien der Champions League. Für Sky wird er weiterhin tätig bleiben.