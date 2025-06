U21-Nationalmannschaft sorgt für Top-Quote

Die U21-Nationalmannschaft greift nach dem EM-Titel, das Halbfinale des Teams gegen Frankreich bescherte Sat.1 eine Top-Quote.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat Sat.1 am Mittwoch einen erfolgreichen Abend beschert. Die erste Hälfte des Europameisterschaft-Halbfinalspiels gegen Frankreich 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweite Halbzeit der Partie schalten 4,61 Millionen Fußballfans ein.

Damit holte sich Sat.1 den Sieg in der Primetime, mit Marktanteilen beim Gesamtpublikum von 18,7 beziehungsweise 25,0 Prozent. Der Sender freute sich zudem nach der Live-Übertragung aus der Slowakei über 24,7 Prozent Marktanteil in seiner Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Nach dem 3:0-Sieg des deutschen Teams über Frankreich im Halbfinale zeigen Joyn und Sat.1 das EM-Finale Deutschland gegen England am Samstag, 28. Juni, live ab 20:15 Uhr.

Klub-WM muss sich U21 geschlagen geben

Auch ProSieben zeigte am Mittwoch Fußball. Hier lief zur besten Sendezeit live das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD FC aus Südkorea bei der Klub-WM. Das interessierte allerdings nur etwa 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Turnier findet noch bis zum 13. Juli in den USA statt. Als nächstes gibt es am 29. Juni (ab 21:15 Uhr) das Klub-WM-Achtelfinale Flamengo Rio de Janeiro gegen Bayern München in Sat.1 zu sehen.