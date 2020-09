Twitter feiert Nico Rosbergs "sympathischen" Einstand bei "DHDL"

Nico Rosberg hat seinen Einstand als neuer Investor bei "Die Höhle der Löwen" gefeiert. Auf Twitter reagierten nicht nur die Fans der Show auf seinen ersten Auftritt, auch Rosberg selbst zog ein Fazit.

Nico Rosberg (35) hatte am Montagabend (31. August) seinen ersten Auftritt als neuer Investor von "Die Höhle der Löwen" (immer montags, 20:15 Uhr bei VOX oder ). Wie hat sich der neue Löwe im Rudel geschlagen? Auf Twitter schreiben Fans der Show von einem "sympathischen" Einstand.

"Aus meiner Sicht ein super Einstand von Nico Rosberg bei den 'alten' Hasen, äh Löwen. Freue mich auf weitere Sendungen", . "Nico Rosberg ist sympathischer als erwartet", lautet . Besonders von einem Löwen kann sich der Neue im Rudel offenbar abheben: "Nico Rosberg ist nach fünf Minuten schon interessierter als es Nils Glagau je war", merkt an. Ein lautet: "Nico Rosberg tut der 'Höhle der Löwen' gut. Richtig, richtig gut. Empathisch, sympathisch, interessiert. Frank Thelen fehlt trotzdem, Glagau kann dafür weg."

Rosberg guckte vom Bett aus

Bei den Twitter-Usern kam eine weitere Sache gut an: "Auf jeden Fall ein Lob an Nico Rosberg für den Austausch mit der Community während 'DHDL'. Echt sympathisch", ein Fan. Der neue Löwe meldete sich vom Bett aus während der Ausstrahlung bei seiner Twitter-Gemeinde. Er kommentierte darin die nicht abgeschlossenen Deals, gab seine Schwächen in Verhandlungen zu oder zeigte sich von den präsentierten Produkten begeistert. "Vielen Dank euch allen! Hat Spaß gemacht, vor dem TV & auch bei Twitter. Nächste Woche geht's weiter", verspricht er .

Der "alte" Löwe sendet Glückwünsche

Auch Frank Thelen (44) verfolgte den Auftakt der neuen Staffel und den Auftritt seines Nachfolgers. "Glückwunsch zum sehr erfolgreichen 'DHDL'-Staffelstart, Nico Rosberg und natürlich auch an alle anderen Löwen! Ich habe die erste Folge gestern gemeinsam mit Amiaz Habtu und Nathalie geschaut", twitterte der ehemalige "DHDL"-Investor.

Der wohl lustigste "DHDL"-Tweet des Abends

Nicht nur die Fans des Formats oder die Löwen selbst haben sich auf Twitter gemeldet. Auch Veronica Ferres (55), Ehefrau von Investor Carsten Maschmeyer (61), hat sich offenbar für die Netz-Reaktionen auf die Staffelpremiere interessiert und Twitter durchforstet. Dabei ist sie auf ein lustiges Meme gestoßen und hat darauf reagiert. "Ja Veronica, ich bin schon unterwegs, ich komm so schnell es geht, du kannst die Nudeln jetzt gern schon rein geben...", schrieb der bekannte Twitter-User Anredo zu einem Foto eines "DHDL"-Moments, in dem Maschmeyer mit Handy in der Hand zu sehen ist. Dazu Ferres mit Zwinker-Emoji: "Wird gemacht."