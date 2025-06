TV-Überraschung: RTL kauft Sky Deutschland

Im Kampf gegen Netflix, Amazon Prime und Co.: RTL kauft den Bezahlsender Sky Deutschland für 150 Millionen Euro.

RTL kauft Sky: Die RTL Group habe "eine verbindliche Vereinbarung" für den Erwerb von Sky Deutschland unterzeichnet, heißt es in einer Mitteilung am Freitagvormittag. Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW entstehe ein "einzigartiges Angebot" für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten, so RTL weiter.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, erklärte: "Beide Unternehmen ergänzen sich ideal. RTL steht für große Shows und Sport-Highlights, unabhängigen Journalismus und die beliebtesten Reality-Formate. Sky ist in Deutschland als Heimat der Bundesliga und Formel 1 die klare Nummer eins im Sport und steht für weltweit beliebte Filme und Serien."

"Auf Augenhöhe mit den größten US-amerikanischen Streamingdiensten"

Mit RTL+, Sky und WOW unter einem Dach seien RTL Deutschland und Sky Deutschland bei zahlenden Abonnenten und Streaming-Umsätzen auf Augenhöhe mit den größten US-amerikanischen Streamingdiensten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden. Der Kaufpreis setzt sich laut der Mitteilung zusammen aus einer Barzahlung in Höhe von 150 Millionen Euro und einer zusätzlichen Earn-Out-Möglichkeit für Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, die sich demnach nach der Entwicklung des Aktienkurses der RTL Group richtet. Die potenzielle Earn-Out-Zahlung sei auf maximal 377 Millionen Euro begrenzt, wenn der Kurs der RTL-Group-Aktie auf 70 Euro steigt.