"TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff hat Corona

Erste Krankmeldung beim neuen Job: Sebastian Pufpaff hat Corona und kann nicht durch die nächste "TV total"-Ausgabe am Mittwoch führen. Wer wird "Onkel Puffi" vertreten?

Die anstehende Ausgabe von "TV total" am kommenden Mittwoch (19. Januar) muss ohne Moderator Sebastian Pufpaff (45) auskommen. , ist "Onkel Puffi" an Corona erkrankt. Ausfallen wird die Sendung deswegen aber nicht, wie es weiter heißt. Vielmehr verspreche man "einen fantastischen Ersatz für Mittwoch" zu finden.

Wer angesichts dieser Ankündigung schon auf eine Rückkehr von Show-Erfinder Stefan Raab (55) gehofft hat, den holt ProSieben sogleich auf den Boden der Tatsachen zurück: "Bevor Gerüchte entstehen: Stefan Raab kann #TVtotal morgen nicht übernehmen. Er hat mittwochs immer Maniküre."

Wer könnte es machen?

Im Kommentarbereich rätseln die User schon, wer den erkrankten Pufpaff vertreten wird. Einige gehen davon aus, dass wohl Show-Urgestein Elton (50) diese Ehre zuteilwird. Andere bringen Joko (43) und/oder Klaas (38) ins Rennen. Die Antwort gibt es spätestens Mittwoch um 20:15 Uhr, wenn "TV total" bei ProSieben ausgestrahlt wird.

Pufpaff hat sich inzwischen ebenfalls zu seiner Corona-Erkrankung zu Wort gemeldet. : "So Freunde, nachdem mein guter alter Freund DJ Covid, besser bekannt als Conny oder Mrs. Sars Cov2, mir in den Mund gespuckt hat, haben wir beide beschlossen, mein Zimmer zur alleinigen Daseinsstätte zu machen. Ein guter Freund übernimmt TVtotal und ich kann, darf, will und muss sagen, es gibt keine bessere Vertretung."

Über seinen Gesundheitszustand berichtet er: "Als zweifach Geimpfter und dazu Geboosterter kann ich sagen, mein Coronaverlauf ist kein Fussbad, aber ich fühle mich wohl gewappnet und kann diese Ausgangslage jedem nur empfehlen!"