"TV total": Elton springt für Sebastian Pufpaff ein

Für den mit Corona infizierten Sebastian Pufpaff ist am Mittwochabend ein bekanntes ProSieben-Gesicht bei "TV total" eingesprungen: Stefan Raabs ehemaliger Show-Praktikant Elton.

"TV total": Elton ist am Mittwochabend für Sebastian Pufpaff eingesprungen.

Aufgrund einer Corona-Infektion musste die jüngste Ausgabe von "TV total" am Mittwochabend (19. Januar, 20:15 Uhr auf ProSieben) ohne Moderator Sebastian Pufpaff (45) stattfinden. ProSieben hat aber schnell einen Ersatz gefunden: Kein Geringerer als Stefan Raabs (55) ehemaliger Show-Praktikant Elton (50) hat hinter dem Pult von "Onkel Puffi" Platz genommen. "Ich bin tierisch aufgeregt, obwohl ich schon tausende Male hier im Studio war", zeigte sich der Moderator zu Beginn der Sendung sichtlich nervös.

Überraschungsgast bei "Blamieren oder Kassieren"

Ein rasender Puls machte sich bei Elton nicht nur wegen seines Moderations-Debüts bemerkbar. Erstmals trat der 50-Jährige auch als Kandidat bei "Blamieren oder Kassieren" an, das Spiel, bei dem er sonst immer die Fragen stellt. Jenen Part übernahm am Mittwochabend aber Kai Pflaume (54) - samt Eltons ikonischem roten Sakko. Glänzen konnte am Ende jedoch Kandidat Sascha.

Positive Netz-Reaktionen

Im Netz hat Elton mit seinem spontanen Auftritt überwiegend für positive Resonanz gesorgt. Sportkommentator Frank Buschmann (57) : "Für mich heute auch keine Bratwurst, dafür Spaß mit Elton bei 'TV total'. Kompliment Junge! Und gute Besserung an Sebastian Pufpaff."

Auf Instagram kommentierten unterdessen mehrere Userinnen und User : "Ich werde verrückt, wie geil! Elton moderiert einfach 'TV total'! Schon jetzt eins meiner Alltime-Highlights der Sendung ever!", schrieb etwa ein Nutzer. Eine andere Userin kommentierte: "Bitte ab sofort nur noch Elton!!!!! So toll!!!!"

Die nächste "TV total"-Ausgabe läuft am kommenden Mittwoch (26. Januar) um 20:15 Uhr auf ProSieben. Ob Pufpaff dann wieder selbst durch die Show führen wird, ist noch nicht bekannt.