TV-Tipps am Sonntag

Im Schweizer "Tatort" (Das Erste) geschieht ein brutaler Dreifachmord. In "Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe" (ZDF) funkt es zwischen einer Politikerin und einem Journalisten. Außerdem machen acht Meisterdiebinnen in "Ocean's 8" (Sat.1) New York unsicher.

24. September 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Blinder Fleck": Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler, l.) und ihre Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher). © ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek