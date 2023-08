TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) verschwindet ein Kinderwagen samt Baby in der Magdeburger Innenstadt. Bei "Grill den Henssler" (VOX) ist Komiker Oliver Pocher zu Gast. Außerdem trifft Vin Diesel in "Fast & Furious 8" (RTL) auf eine durchgeknallte Hackerin.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Du gehörst mir, Krimi

Als die 23-jährige Lana (Hannah Schiller) nur für den Bruchteil einer Sekunde Kinderwagen samt Baby in einer belebten Fußgängerzone Magdeburgs aus den Augen lässt, passiert es: Wagen und Kind verschwinden spurlos. Panisch wendet sich Lana an umstehende Passanten, aber von Kind und Kinderwagen fehlt jede Spur. Und niemand will etwas gesehen haben. Hauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) wird zum Tatort gerufen, just als sie ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler), ins Sabbatical verabschieden will.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse.

20:15 Uhr, Sat.1, Nightlife, Komödie

Die besten Freunde Milo (Elyas M'Barek) und Renzo (Frederick Lau) führen als angesehene Barkeeper ein berauschendes Leben in Berlin mit vielen Partys und wechselnden Liebschaften. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn die beiden wollen die wahre Liebe finden und eine ernsthafte Beziehung führen. Als Milo auf die Musikmanagerin Sunny (Palina Rojinski) trifft, scheint sein Wunsch in Erfüllung zu gehen - würden ihm bloß nicht Renzos illegale Machenschaften in die Quere kommen.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 8, Action

Nachdem die Crew von allen Vergehen freigesprochen wurde, verbringen Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) ihre Flitterwochen in Havanna. Doch dann taucht die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) auf, die Dom verführt und in kriminelle Machenschaften verstrickt. Mr. Nobody versucht Hobbs (Dwayne Johnson), der bei einem von Doms Manövern verhaftet wurde, zu befreien und bittet die Crew um Hilfe, sie zu stoppen. Wird die einstige Familie wieder zusammenfinden?

20:15 Uhr, ProSieben, Thor - The Dark Kingdom, Superheldenaction

Jahre nachdem die Truppen vom Götterreich Asgard Malekith und seine dunklen Elfen entmachtet haben, entdeckt die Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman) durch Zufall eine mysteriöse Substanz - die Energiequelle der Elfen -, die plötzlich Besitz von ihr ergreift. Um Jane zu helfen, holt sie ihr Beschützer Thor (Chris Hemsworth) in seine Welt nach Asgard. Jedoch ist auch Malekith (Christopher Eccleston), der Herrscher der dunklen Elfen, auf der Suche nach Jane. Er will die enormen Kräfte der Energiequelle dazu missbrauchen, Asgard zu zerstören und die Kontrolle über das gesamte Universum zu erlangen.