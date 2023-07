TV-Tipps am Sonntag

In "Tenet" (ProSieben) stößt ein Agent auf eine Kriegserklärung aus der Zukunft. Eine Krankenschwester wagt in "Malibu: Camping für Anfänger" (ZDF) den Neubeginn. Außerdem kämpft Emilia Clarke in "Ein ganzes halbes Jahr" (RTLzwei) um die große Liebe.

20:15 Uhr, ProSieben, Tenet, ProSieben

Der Undercover-Agent "Protagonist" (John David Washington) qualifiziert sich für das streng geheime CIA-Projekt "Tenet". Die Mitarbeiter stoßen dabei immer wieder auf Dinge aus der Zukunft, die sich rückwärts in der Zeit bewegen - die sogenannte Inversion. Es handelt sich um eine Kriegserklärung aus der Zukunft, für die der russische Waffenhändler Andrei Sator (Kenneth Branagh) verantwortlich ist. Gemeinsam mit seinem neuen Partner Neil (Robert Pattinson) heftet sich der Agent an Sators Fersen.

20:15 Uhr, ZDF, Malibu: Camping für Anfänger, Komödie

Die Krankenschwester Jantje (Karla Nina Diedrich) und ihr Mann Stefan (Tom Radisch) haben überraschend einen Campingplatz am Plöner See geerbt. Im Gegensatz zu ihr und Sohn Hannes hält sich seine Begeisterung allerdings in Grenzen. Jantje begreift vor Ort sehr schnell - dies ist genau der richtige Platz, den nicht nur die sympathischen Dauercamper vor Ort, sondern auch sie und ihre Familie brauchen, um zu erfahren, was das Leben alles an neuen Möglichkeiten bereithält. Der alternative Lebensentwurf, auf den sich Jantje einlässt, fördert Wünsche, Geheimnisse und Träume zutage, von denen sie selbst nicht wusste, dass sie sie hatte.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Dein Name sei Harbinger, Krimi

Die Berliner "Tatort"-Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) werden an den Stadtrand gerufen. In einem ausgebrannten Transporter wurde ein Toter gefunden. Schnell ermitteln Rubin und Karow, dass es drei weitere, ältere Fälle mit ähnlichem Tathergang gab. Sie wurden nie aufgeklärt. Handelt es sich um einen Serienmörder? Eine weitere Querverbindung führt nach Berlin-Wannsee: Alle Opfer wurden mit Hilfe einer In-Vitro-Fertilisation in einer Kinderwunsch-Klinik gezeugt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Ein ganzes halbes Jahr, Drama

Als Louisa (Emilia Clarke) ihre Arbeit verliert, nimmt sie eine Stelle als Betreuerin des 31-jährigen Will (Sam Claflin) an. Der querschnittsgelähmte Will sitzt im Rollstuhl, nachdem er von einem Motorrad angefahren wurde. Will möchte bereits seit geraumer Zeit Sterbehilfe in Anspruch nehmen, doch seine Mutter verwehrt ihm dies. Sie setzt ihm stattdessen eine Frist von sechs Monaten, um seine Entscheidung zu überdenken. Louisa will ihm zeigen, wie lebenswert sein Leben ist.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Schutzlos, Krimi

Ein kurzes Leben, ein trauriges Ende: Aus der Ostsee ziehen Fischer die Leiche des 17-jährigen Kristoffer (Noe Lou Deflorin). Trotz seines jungen Alters war er wegen Diebstahls- und Drogendelikten bereits aktenkundig und lebte in einem Erziehungsheim. Dort stößt Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) jedoch auf eine Mauer des Schweigens. Selbst die Leiterin Anna (Carina Lidbom) zeigt sich wenig kooperativ. Als Maria die Geduld verliert und Elliot (Edvin Rydin), den augenscheinlichen Anführer der Jugendlichen, im Verhör hart rannimmt, handelt sie sich eine Dienstbeschwerde ein.