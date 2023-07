TV-Tipps am Sonntag

In "Escape Room 2 - No Way Out" (ProSieben) finden sich zwei Jugendliche erneut in einem tödlichen Spiel wieder. Im "Tatort" (Das Erste) geschieht ein Mord auf offener Straße. Außerdem sucht Alicia Vikander in "Tomb Raider" (RTL) nach einem sagenumwobenen Schatz.

16. Juli 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Escape Room 2 - No Way Out": Zoey Davis (Taylor Russell) und Ben Miller (Logan Miller) kämpfen um ihr Leben. © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.