TV-Tipps am Sonntag

In "Der Vorname" (Sat.1) sorgt ein Familienessen für dicke Luft. "Pets 2" (RTL) bringt Spaß für die ganze Familie und in "Kingsman: The Golden Circle" (ProSieben) jagen die Spione ein Drogenkartell.

02. Juli 2023 - 06:01 Uhr | (hub/spot)

"Der Vorname": (v.l.n.r.) René (Justus von Dohnányi); Stephan (Christoph Maria Herbst); Elisabeth (Caroline Peters); Thomas (Florian David Fitz); Anna (Janina Uhse) © 2018 Constantin Film / Tom Trambow