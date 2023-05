TV-Tipps am Sonntag

Die Münchner "Tatort"-Kommissare (Das Erste) ermitteln nach einem Mord in der Gamer-Szene. Bei "Grill den Henssler" (VOX) tritt Sternekoch Frank Rosin an. In Sat.1 geht Captain Jack Sparrow auf die Suche nach Poseidons Dreizack.

21. Mai 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Game Over": Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, l.) und Ivo Batic (Miroslav Nemec). © BR/Bavaria Fiction GmbH/Claudia Milutinov