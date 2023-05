TV-Tipps am Sonntag

Um den Tod einer Frau aufzuklären, muss "Tatort"-Kommissar Borowski (Das Erste) einiges einstecken. Robert Downey Jr. sucht in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" (RTL) ein magisches Heilmittel. Bei "Die Unschlagbaren" (ProSieben) stellen sich Promis einer sportlichen Herausforderung.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und die große Wut, Krimi

Eine Passantin wird an der Kieler Förde vor einen fahrenden Lkw gestoßen: ein Gewaltausbruch aus dem Nichts. Kommissar Borowski (Axel Milberg) hört sich an einer nahe gelegenen Berufsschule um. Wenig später landet der Hauptkommissar mit einer schweren Kopfverletzung auf der Intensivstation. Mila Sahin (Almila Bagriacik) ist in größter Sorge. Warum war sie nicht bei ihm, als ihr Kollege sie brauchte? Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen der sinnlosen Tat und dem Angriff auf Borowski.

20:15 Uhr, RTL, Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, Fantasy

Der einst berühmte Dr. Dolittle (Robert Jr. Downey) hat sich nach dem Tod seiner Frau Lily (Kasia Smutniak) ganz zurückgezogen und lebt mit seinen Tieren hinter den hohen Mauern seines Anwesens. Doch als die junge englische Königin Victoria (Jessie Buckley) schwer erkrankt, kann nur er ihr helfen. Gemeinsam mit seinem Arzthelfer Tommy (Harry Collett) und einigen tierischen Gefährten, mit denen er sprechen kann, reist er zu einer sagenumwobenen Insel, auf der es angeblich ein Heilmittel gibt.

20:15 Uhr, ZDF, Herzstolpern - Aufbruch nach Italien, Romanze

Felix (Benjamin Raue) hat ein Bonus-Chromosom und eine große Liebe: Emma (Juliane Siebecke), die er auf einem inklusiven Bauernhof kennenlernt. Wodurch sein Leben und das seines Vaters Alexander (Sebastian Ströbel) durcheinandergerät. Denn als ein Brief von Emmas Opa (Sandro Di Stefano) aus Italien eintrifft, ist sie Feuer und Flamme, diesen endlich kennenzulernen. Felix beschließt, sie zu begleiten. Bei einer Übernachtung auf dem Hof brechen die beiden heimlich auf und setzen sich in den Zug nach Süden.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?, Show

Drei Promis treten gegen ihre Herausforderer an. Vor den Challenges steht hartes Training. Larissa Marolt taucht auf den Philippinen. Tom Beck spielt in London die wohl größte Rolle seines Lebens. Und wenn Jeannine Michaelsen in Frankreich ihre Körperspannung verliert, geht es 20 Meter in die Tiefe. Wer trainiert härter? Wer hat mehr Talent? Und wer einfach Glück?

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Family Affairs, Krimireihe

Die ehemalige Gewerbeverbandsvorsitzende Nancy Brinck wird tot in ihrem Auto aufgefunden. Am Tatort spricht alles dafür, dass sie nicht allein unterwegs war. Handelt es sich um einen tragischen Unfall, oder war es Mord? Die Stimmung im Ermittlerteam ist unterdessen unterkühlt, zumal Dan (Peter Mygind) und Flemming (André Babikian) noch einmal gemeinsam an diesem Fall arbeiten sollen. Trotz aller Differenzen müssen sie sich aufeinander verlassen können.